Президент зазначив, що не може називати точну цифру втрат ЗСУ.

Втрати української армії під час повномасштабної війни проти росіян набагато менші, аніж ворожі.

Важливою інформацією щодо втрат Збройних сил України президент Володимир Зеленський поділився на заході Reuters Hosts Interview під час свого виступу, коментуючи заяви деяких іноземних лідерів про те, що РФ набагато переважає Україну у плані кількості населення, а тому українські воїни нібито "не зможуть довго протистояти" загарбникам.

"...я не можу ділитися з вами нашими втратами, але наші втрати мінімум у п'ять разів менші за російські", - заявив він.

Відео дня

Війна в Україні проти Росії триває - зараз це варто прочитати

Після того, як РФ здійснила повномасштабне вторгнення в Україну рано вранці 24 лютого 2022 року, вона вже зазнала колосальних втрат. За відомостями Генштабу ЗСУ, загальні втрати ворога на 9 листопада 2023 року становлять приблизно 308 тис. 720 окупантів. Втрати України - це державна таємниця.

Наприкінці літа видання The New York Times писало, що російські втрати наближаються до 300 тисяч (близько 120 тисяч ліквідованих і 170-180 тис. поранених), а Україна нібито втратила вбитими 70 тис. осіб, а пораненими - 100-120 тис. Українська влада розкритикувала цю статтю.

Вас також можуть зацікавити новини: