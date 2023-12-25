Минулої доби, 24 грудня, Збройні сили України ліквідували ще 760 російських окупантів на фронті.
Як повідомляє Генштаб, загальні втрати РФ у війні проти України зросли до 353 950 солдат.
Також наші захисники та захисниці знищили десятки різної військової техніки:
- танків ‒ 5877 (+19);
- бойових броньованих машин ‒ 10919 (+31);
- артилерійських систем – 8347 (+33);
- РСЗВ – 934 (+2);
- засоби ППО ‒ 613 (+2);
- літаків – 329 (+2);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6436 (+32),
- крилаті ракети ‒ 1616 (+2),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 11075 (+53);
- спеціальна техніка ‒ 1234 (+5).
Водночас кількість знищених гелікоптерів (324), кораблів і катерів (22), а також підводних човнів (1) не змінилась.
Війна в Україні - останні новини
Напередодні повідомлялось, що армія РФ активізувала розвідку й вишукує, чим Україна змогла збити одразу три її винищувачі Су-34 22 грудня.
Однак вже сьогодні Генштаб у ранковому зведенні також підтвердив знищення силами ППО ще одразу двох винищувачів-бомбардувальників - Су-34 та Су-30.
За минулий тиждень наші захисники знищили загалом понад 7 тис. російських загарбників та 927 одиниць ворожої техніки.