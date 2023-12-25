Наші війська знищили 19 танків, а також по 30 одиниць ББМ та артилерії.

Минулої доби, 24 грудня, Збройні сили України ліквідували ще 760 російських окупантів на фронті.

Як повідомляє Генштаб, загальні втрати РФ у війні проти України зросли до 353 950 солдат.

Також наші захисники та захисниці знищили десятки різної військової техніки:

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танків ‒ 5877 (+19);

бойових броньованих машин ‒ 10919 (+31);

артилерійських систем – 8347 (+33);

РСЗВ – 934 (+2);

засоби ППО ‒ 613 (+2);

літаків – 329 (+2);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6436 (+32),

крилаті ракети ‒ 1616 (+2),

автомобільної техніки та автоцистерн – 11075 (+53);

спеціальна техніка ‒ 1234 (+5).

Водночас кількість знищених гелікоптерів (324), кораблів і катерів (22), а також підводних човнів (1) не змінилась.

Війна в Україні - останні новини

Напередодні повідомлялось, що армія РФ активізувала розвідку й вишукує, чим Україна змогла збити одразу три її винищувачі Су-34 22 грудня.

Однак вже сьогодні Генштаб у ранковому зведенні також підтвердив знищення силами ППО ще одразу двох винищувачів-бомбардувальників - Су-34 та Су-30.

За минулий тиждень наші захисники знищили загалом понад 7 тис. російських загарбників та 927 одиниць ворожої техніки.

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