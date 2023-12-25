Насправді реальні дії відбуваються не в Києві, зазначив колишній Верховний головнокомандувач Об'єднаними збройними силами НАТО в Європі.

Втрати ворога на 25 грудня 2023 року величезні - адмірал Військово-морських сил США у відставці, екс-верховний головнокомандувач Об'єднаними збройними силами НАТО в Європі Джеймс Ставрідіс заявив, що під час війни в Україні ліквідовано половину армії Росії.

Американська влада "повинна надати Україні військову підтримку, їхня справа справедлива", за відомостями The Hill, про це офіцер розповів в ефірі одного з радіошоу. "Це дуже небезпечна ситуація, і реальні дії насправді відбуваються не в Києві. Реальні дії - у Вашингтоні", - заявив він.

Відставний адмірал ВМС США додав, що половина російської армії була знищена, при цьому жоден американський солдат не загинув і навіть не піддався ризику, і країна зробила це на суму, еквівалентну 5% річного оборонного бюджету.

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На думку журналістів, американський Конгрес, швидше за все, не збереться до нового року, і через це переговори про новий пакет допомоги українській державі будуть відсунуті на 2024 рік.

Варто зазначити, що загальні втрати ворога на 25 грудня 2023, за відомостями Генштабу Збройних сил України, становлять приблизно 353 950 супротивників.

Допомога українцям від США - сьогодні це варто знати

Штати активно допомагали Україні протистояти повномасштабній агресії РФ, зокрема, надавали техніку та озброєння, проте останнім часом виникли затримки з підтримкою Києва через внутрішньополітичні розбіжності у США на тлі майбутніх виборів президента. Варто зазначити, що республіканці, лідером яких є Дональд Трамп, виступають проти надання величезних сум Києву.

22 грудня стало відомо, що американський президент Джо Байден підписав рекордний оборонний бюджет своєї країни - він становить понад 886 мільярдів доларів. На допомогу нашій державі в документі передбачено 800 мільйонів доларів.

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