На його переконання, фундаментально існують два імовірних сценаріїв для розвитку подальшої ситуації.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг назвав два сценарії розвитку війни в Україні. Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг сказав на брифінгу в Брюсселі за підсумками дводенного засідання міністрів закордонних справ країн-членів Альянсу.

"Ситуація на полі бою складна. Ми бачимо як зараз Росія тисне вздовж лінії фронту і як Росія мобілізує більше військ, але також як вона готова жертвувати особовим складом і технікою для незначних здобутків", - сказав Столтенберг.

Таку ситуацію він називає серйозною.

Відео дня

"І саме через це існує терміновість, коли йдеться про залучення більшої підтримки для України", - сказав Столтенберг.

На його переконання, фундаментально існують два імовірних сценаріїв для розвитку подальшої ситуації.

"Один з них стосується того, що союзники НАТО будуть здатними мобілізувати більше підтримки і Україна зможе повернути більше території. Інший сценарій такий, що ми не зможемо цього зробити. І тоді існує серйозний ризик, що Росія захопить навіть ще більше території, і потім ми будемо у ще більш небезпечній позиції", - вважає Столтенберг.

У цьому зв'язку, він сказав, що єдиний шлях до справедливого і тривалого миру в Україні полягає у сильних Збройних силах України.

"Бо це єдиний спосіб переконати президента Путіна, що він не виграє на полі бою. І це єдиний спосіб переконати його, що він повинен сісти за стіл переговорів і домовлятися стосовно певного роду прийнятного рішення, у відповідності з яким Україна візьме гору як суверенна і незалежна держава", - наголосив Столтенберг.

Генеральний секретар рішуче вірить, що це можливо, бо українці вже довели, що спроможні застосовувати ефективно зброю, яка надається союзниками.

"Якщо союзники НАТО нададуть те, що ми повинні доставити, тоді я абсолютно впевнений, що українці будуть здатними здобути нові успіхи, і саме тому ми повинні доставити більше", - наголосив Столтенберг.

Він додав, що союзники мають шукати ретельніше і забезпечувати військову підтримку для України швидше.

Війна в Україні - думки

Менше 50% опитаних громадян вірять, що Україні вдасться повернутися до кордонів 1991 року. Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" від імені Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту 17-21 лютого 2024 року. Зокрема, соціологи запитали, якими будуть межі України після закінчення війни. Як свідчить дослідження, 45% опитаних українців вважають, що Україна збереже усі свої території, які мала у 1991 році.

Представник Державного департаменту США Курт Кемпбелл заявив, що Росія відновила свою армію після величезних втрат під час вторгнення в Україну.

Вас також можуть зацікавити новини: