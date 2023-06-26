Валеріяй Кондратюк зазначив, що ця операція стала "першим викликом" для Кремля.

Нинішній начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов очолював диверсійний рейд у тимчасово окупований Крим у 2016 році. Тоді президент Російської Федерації Володимир Путін перервав свій візит до Азербайджану.

За словами колишнього глави української розвідки Валерія Кондратюка, з 2014 року спецслужби України влаштовували диверсії на тимчасово окупованих територіях. При цьому він вказав, що Буданов тоді був оперативником і очолював операцію в Криму в 2016 році.

"Це була ситуація, як перед початком вторгнення. РФ зосередила велику кількість вертольотів на аеродромі в Джанкої, і було розуміння, що вони будуть використані для доставки десанту на малих висотах, в тому числі і захоплення дамби Каховської ГЕС. Ця група повинна була створити умови, щоб у разі необхідності підірвати аеродром", - розповів Кондратюк в інтерв'ю Радіо Свобода.

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Він зазначив, що під час виконання завдання група потрапила в засідку, але прийняла бій і повернулася без втрат, хоча окупанти говорили про протилежне. Колишній розвідник вказав, що рейд групи Буданова став "першим викликом" для Кремля, а Путін перервав візит до Азербайджану.

Окупація Росією Криму - головні новини

Навесні 2014 року армія Російської Федерації вторглися на територію українського півострова Крим, а 16 березня загарбники провели фейковий референдум. При цьому самопроголошена кримська влада заявила, що нібито 96,77% учасників фейкового референдуму підтримали приєднання Криму до Росії.

Верховна Рада оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року. У свою чергу Захід ввів санкції проти Москви і відмовився визнавати півострів російським.

23 червня 2023 року 44-й президент США Барак Обама заявив, що Україна в 2014 році "не була Україною, про яку говоримо сьогодні". Крім того, він став на захист Ангели Меркель, яка, будучи канцлером ФРН, активно співпрацювала з Росією.

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