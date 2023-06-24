Голова ГУР зазначив, що Пригожин "часто говорить правду" про ситуацію в російській армії, на відміну від міноборони РФ.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що конфлікт між ватажком ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним і російським військовим керівництвом є "цілком реальним", а не постановочним.

"Я ніяк це не назву грою на публіку чи фейком. Це конфлікт цілком реалний, і вони його в принципі не приховують", - сказав Буданов.

Голова ГУР зазначив, що Пригожин "часто говорить правду" про ситуацію в російській армії, на відміну від міноборони РФ, котрі зазвичай брешуть.

"Чому це так ріже око, на мій погляд. Тому що Пригожин, в принципі, подобається це чи не подобається це зараз немає значення. Він каже більшою мірою правду. Міноборони більшою мірою каже неправду. Якщо послухати звіти Конашенкова, міноборони, взагалі генштабу - там все добре, вони перемагають, кудись рухаються. Пригожин же каже навпаки, що подивіться навкруги - це точно не переможна війна, тут в принципі вже не перемогти; подивіться які прорахунки, стріляти немає чим, що робити військо не розуміє, воно необучене. Тому це фейком не назвеш. Це зустрічний бій - правди з неправдою. Хоча і перше, і друге цілком працює на Російську Федерацію, це теж треба пам'ятати", - заявив Буданов.

Переворот у Росії - Євген Пригожин проти міноборони РФ

Як повідомляв УНІАН, ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин 23 червня заявив, що військові міноборони РФ наказом керівництва завдали авіаударів по бойовиках угруповання. Після цього "вагнерівці" вирішили покарати винних і пішли "зупиняти" військове керівництво своєї країни.

За ніч "вагнерівці" захопили Ростов, повідомлялося про постріли. Також з'явилася інформація про знищення членами ПВК "Вагнер" двох вертольотів. Згодом "кухар Путіна" розповів про вже три збитих вертольоти російської армії і пообіцяв продовжувати.

Сьогодні зранку ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що його бойовики взяли під контроль військові об'єкти міста Ростов-на-Дону. Серед них - штаб Південного військового округу і військовий аеродром. Згодом на території штабу Євген Пригожин зустрівся із заступником міністра оборони РФ Юнус-Беком Євкуровим. Ватажок "вагнерівців" зажадав привезти до нього начальника Генштабу Росії Валерія Герасимова та главу Міноборони РФ Шойгу, і пригрозив походом на Москву.

Раніше Пригожин заявив, що у РФ вже десятки силовиків підтримали членів приватної військової компанії "Вагнер", які влаштували заколот проти військового керівництва країни. Тим часом, через півдоби після початку заколоту, російське міноборони вирішило записати звернення до найманців ПВК "Вагнер", у якому заявило, що їх "обманом втягнули в злочинну авантюру Пригожина й участі в збройному заколоті".

Тим часом стало відомо, що "вагнерівці" протягом ранку вже дійшли до російського міста Воронеж.

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