Барак Обама також став на захист Ангели Меркель, яка, будучи канцлером ФРН, активно співпрацювала з Росією.

Колишній президент США Барак Обама дав свою оцінку подіям 2014 року, коли Росія анексувала український Крим і таким чином грубо порушила норми міжнародного права.

44-й президент США в інтерв’ю CNN зазначив, що Україна у 2014 році "не була Україною, про яку говоримо сьогодні".

"Є причина, чому не було збройного вторгнення в Крим. Тому що в Криму було багато російськомовних людей, і там існувала певна симпатія до поглядів, які представляла Росія. Навіть у (Верховній. – Ред.) Раді тоді були симпатики Росії. Політика в Україні була складнішою", – сказав Обама.

Обама також став на захист Ангели Меркель, яка, будучи канцлером ФРН, активно співпрацювала з Росією.

"І мені, і Меркель, якій я віддаю величезну шану, довелося залучити багатьох інших європейців, які тоді були в паніці, щоб запровадити санкції та не дати Путіну продовжити вторгнення на Донбасі і на решті території України. З огляду на те, на якому етапі тоді перебувала Україна і якими були настрої в Європі, ми утримали рубежі. А далі виникло відчуття української ідентичності, окреме від Росії, та рішучість України вигнати окупантів", – додав Барак.

На скандальну заяву Обами відреагував радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. Він дорікнув американському політику за "легалізацію" російської окупації територій України.

"Дивно. А головне, навіщо? Якщо Барак Обама публічно заявляє, що анексія Росією Криму в 2014 році... була "легальною та виправданою", тоді не варто дивуватися, що сьогодні відбувається повномасштабна російська агресія в Європі та велика загарбницька війна, яка забирає сотні тисяч життів. І що "міжнародного права" практично не існує. І що міжнародні інститути дозволяють агресору використовувати свої трибуни для пропаганди війни. І що бізнес - це просто бізнес і не потрібно виходити з Росії, а можна масштабно продавати чіпи для російських ракет", – написав радник голови ОПУ.

При цьому він зазначив, що нинішній режим у РФ – лише відображення специфічної довоєнної "західної політики".

"Може, час почати визнавати критичні помилки, а не вигадувати нові виправдання?" - обурився Подоляк.

Анексія Криму Росією

Навесні 2014 року російські війська вторглися на територію Криму і 16 березня провели там незаконний референдум.

Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% учасників референдуму висловилися за приєднання Криму до РФ.

Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року. На той момент країни Заходу запровадили санкції проти РФ і відмовилися визнавати півострів російським.