Півненко зазначив, що введення до Ставки дозволило йому зрозуміти, як працює країна працює під час війни.

Командувач Нацгвардії Олександр Півненко розповів, що змінив у військовому формуванні після свого призначення дев'ять місяців тому.

"Перше, що мене хвилювало – бойова та спецпідготовка підрозділів. Ми збільшили кількість навчань у чотири рази. Створюємо нові навчальні центри, збільшуємо їхні спроможності. Якби їх сформували ще у 2008-2009 роках, було б легше. Ми були б більш готові до війни. Хоча вже тоді в планах Росії були і Крим, і інші території. Зараз лишалося б налагодити лише комплектування підрозділів та працювати напрямках, щоб забезпечити озброєнням, військовою технікою, FPV-дронами, засобами РЕБ, боєприпасами", - заявив він в інтерв'ю LIGA.net.

За словами командувача, наразі понад 10 країн допомагають у навчанні українських гвардійців - від індивідуальної до колективної і спеціальної підготовки. Також розвивається й сержантський корпус, оскільки ця роль в арміях НАТО досить важлива. Це та ланка, що безпосередньо працює з бійцями. Минулого року було підготовлено близько 350 військовослужбовців рядового та сержантського складу.

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"Через ТЦК і рекрутинг набираємо людей і розподіляємо їх у навчальні центри. Там даємо базову підготовку. Це – п'ять тижнів. Потім відправляємо особовий склад до підрозділів, де вони проходять колективну підготовку і злагодження. Або готуємо за спеціальними напрямками, якщо хтось для себе вибирає, чи хоче він, наприклад, керувати дронами, чи бути снайпером або танкістом", - зазначив Півненко.

Він розповів, що наразі в НГУ понад 500 мобільних і стаціонарних вогневих груп, які працюють задля посилення ППО, збивають "шахеди", крилаті ракети і літаки.

"Інший вкрай важливий напрямок роботи – це розмінування. У нас 50 груп розмінування, які залучені до очищення сільськогосподарських земель, населених пунктів, ліній електропередач і доріг. Лише з початку повномасштабного вторгнення вони виявили та знешкодили 38 000 вибухонебезпечних предметів: від протитанкових мін та нерозірваних снарядів до мінних пасток і обстеження навіть трофейної техніки. Їхня підготовка безумовно має бути ретельною", - додав командувач.

Півненко зазначив, що введення до Ставки дозволило йому зрозуміти, як працює країна працює під час війни і що дійсно багато роботи проводиться. У нього також спитали про спілкування з президентом Володимиром Зеленським. Командувач зауважив, що напряму з головою держави не комунікує, оскільки є певна вертикаль - він підпорядковується саме міністру внутрішніх справ Ігору Клименку.

" Я командувач Нацгвардії – підрозділів, які виконують завдання на фронті і мають правоохоронні функції. Прямою комунікацією займалися посадові особи в межах своїх повноважень. Є голова МВС. Він дуже підтримує НГУ. В тому числі – у питанні соціального захисту людей. Наприклад, тих, хто виходить з російського полону. На сьогодні вже звільнено 681 гвардійця, більшість залишаються на службі. З лав НГУ звільнилось до 30 військовослужбовців, ми з ними підтримуємо зв'язок, пропонуємо працевлаштування. Це в першу чергу посади у підрозділах соціального забезпечення, інструктори у навчальних центрах", - розповів командувач.

Він також поділився, що не просто знайомий з головнокомандувачем ЗСУ Олександра Сирський особисто, а й виконував завдання під його керівництвом на Харківщині, в Бахмуті.

" Це – системна людина. Але він не боїться новітніх технологій і готовий впроваджувати їх у Збройних силах. Я бачу серйозну реструктуризацію ЗСУ, їхніх підходів. Вони створюють резерви. Проводять аудит підрозділів, посилюють бригади, які утримують небезпечні ділянки", - додав Півненко.

Інші заяви Командувача НГУ

Раніше Півненко також акцентував, що без процесу мобілізації - не буде ротації військових. А це погано для України, оскільки люди на війні виснажуються. Ніхто не може воювати без перепочинку протягом 2-3 років поспіль.

Півненко уточнив, що в контексті просування РФ углиб України є різні ризики. Ми можемо говорити про можливу загрозу для Харкова, Сум, загалом про Запорізький напрямок. Хоча для окупантів Часів Яр - також важлива історія з точки зору "військових перемог". "Вони про нього не забудуть. Ми це знаємо", - сказав він.

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