Півненко відзначився у боротьбі проти російських окупантів, зокрема, в боях за Бахмут.

Командувачем Національної гвардії України призначено бойового офіцера, Героя України Олександра Півненка. Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це заявив президент Володимир Зеленський у Львові після повернення з Туреччини разом із командирами полку "Азов".

"Я призначив Героя України Олександра Півненка командувачем Національної гвардії України", – сказав глава держави.

Зеленський підкреслив, що Півненко – військовослужбовець Нацгвардії, бойовий офіцер, відзначився у боротьбі проти російських окупантів, зокрема, в боях за Бахмут.

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Як відомо, з 25 лютого 2022 року і до нині Національну гвардію України очолював генерал-лейтенант Юрій Лебідь.

Що відомо про Олександра Півненка

Як повідомляли в прес-службі Східного оперативно-територіального обʼєднання НГУ, Олександр Півненко – син військового та служить народові України вже майже 20 років. З 2018 року він проходив службу в окремому загоні спецпризначення Східного ТУ Нацгвардії.

У 2022 році він став очільником третьої бригади оперативного призначення Нацгвардії України (військова частина 3017, місто Харків). Під його командуванням ця бригада брала участь в обороні Харкова, деокупації сіл Мала Рогань, Циркуни, Кутузівка та інших населених пунктів. Також взимку 2023 року військові цієї бригади брали участь у боях за Бахмут на Донеччині, після чого в березні були виведені на відновлення.

24 березня 2023 року Півненко отримав звання Герой України. Також навесні його призначили очільником Східного управління НГУ. На цій посаді він замінив Олега Сахона, якого було призначено заступником командувача Національної гвардії України.

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