За словами Півненка, повноцінна ротація стане можлива, коли буде мобілізація.

Командувач Національної гвардії України Олександр Півненко заявив, що в НГУ є нестача людей, оскільки йде повномасштабна війна.

"Не буде мобілізації - не буде ротації. Без неї люди виснажуються. Жоден підрозділ не може два-три роки воювати в обороні. Особливо якщо стоїть на напрямку, який цікавий противнику. Командири просто морально втомлюються. Їх потрібно міняти. Я вже не кажу про бійців. Тому головне питання: де взяти людей", - сказав він в інтерв'ю LIGA.net.

За його словами, повноцінна ротація стане можлива, коли буде мобілізація.

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"Зараз ми це робимо за рахунок внутрішніх переміщень і рекрутингу. У нас дуже непогані історії з рекрутингу в бригадах наступу... Нацгвардія сьогодні - один із найбільших роботодавців, якщо говорити більш цивільними термінами. Люди мають нам довіряти. Знати: якщо вони приходять до бригади Нацгвардії, там навчать, врахують характер і заберуть на напрямок роботи, де людина принесе найбільшу користь. Немає сенсу просто гнати на лінію фронту, щоб перекрити якийсь напрямок, відправляти туди всіх. Так не працює", - сказав Півненко.

Він вважає, що рекрутинг здатен замінити мобілізацію, але не зараз.

"Це має відбуватися паралельно. Система не може швидко перебудуватися. Думаю, за кілька місяців ми побачимо збільшення кількості людей, які бажають приходити в армію. На жаль, з інформаційними спецопераціями противник теж працює постійно. Цей негатив дає свій результат, люди просто бояться йти в армію. Вони думають, що вже завтра їх без підготовки кинуть кудись на складний Авдіївський напрямок, і вони там загинуть", - зазначив командувач.

Він упевнений, що країна має перейти на військові рейки, і це вже відбувається.

"Потрібно все повністю змінювати. У всій системі. Кожен має розуміти, що від нього залежить, збережеться ця країна чи ні. У кожного має бути напрямок, де він зможе допомогти військовим і обороні. Війна триватиме. У той чи інший спосіб. Поки ми не відіб'ємо в росіян бажання лізти на нашу територію, нічого не скінчиться. Щоб відбиватися від них потрібні сили. Потрібна підготовка. Потрібно, щоб люди розуміли: у мобілізації нічого страшного немає - тебе навчать, подивляться на твої навички і дадуть тобі напрямок роботи", - додав Півненко.

Мобілізація в Україні - деталі

У вівторок, 16 квітня 2024 року, президент України Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію. Законопроєкт №10449 Верховна Рада України ухвалила в цілому 11 квітня.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець прокоментував новий закон про мобілізацію в Україні. За його словами, "це найкращий варіант, на який ми могли сподіватися".

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