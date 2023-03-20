Основна ціль окупантів під час масованих ракетних ударів – це енергетичні об'єкти України.

Командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв заявив, що основна ціль Росії під час завдання ракетних ударів по українській території - гуманітарна катастрофа шляхом знищення об’єктів критичної інфраструктури.

В інтерв'ю "РБК-Україна" він заявив, що експерти прогнозують продовження завдання Росією ракетних ударів по критичних об’єктах енергетичної та транспортної інфраструктури, центрах прийняття рішень.

"Противник продовжує вдосконалювати тактичні прийоми, які узгоджені за часом і цілями. Їхня основна ціль – це енергетичні об'єкти України. Наприклад, один із таких прийомів – це завдання комбінованих ударів з декількох напрямків різними засобами ураження, включаючи Х-31П, Х-59, Х-22 і "Кинжали", - пояснив Наєв.

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Крім того, командувач Об'єднаних сил ЗСУ не відкидає, що окремими цілями РФ на території України можуть бути місця розміщення зразків озброєння та військової техніки іноземного виробництва, а також райони зосередження військ.

Ракетні удари Росії

Загалом з початку повномасштабного вторгнення РФ здійснила 15 масованих ракетних ударів по території України, випустивши понад 820 лише крилатих балістичних ракет.

Остання масована ракетна атака РФ була 9 березня, окупанти запустили 95 ракет різного базування, також було застосовано 8 іранських дронів-камікадзе.

Остання масштабна атака РФ на Україну була зафіксована 17 березня, окупанти атакували дронами "Шахед". Тоді наші захисники збили 11 із 16 запущених безпілотників.

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