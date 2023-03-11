Російські загарбники вже здійснили 15 масових ракетних атак по території України.

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що Росія з жовтня 2022 року випустила в напрямку України понад 820 крилатих ракет.

Як йдеться у повідомленні на сайті Міністерства оборони України, очільник оборонного відомства Олексій Резніков 10 березня у Києві провів зустріч з міністром оборони Королівства Норвегія Бйорном Арільдом Грамом.

Зокрема, Резніков повідомив, що з жовтня 2022 року росіяни здійснили 15 масових ракетних атак по території України.

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"Коли кажу слово "масові" – це означає, що ворог застосовує крилаті балістичні ракети, а також іранські дрони в кількості від 50 до 90 одиниць за одну атаку. Станом на 10 березня, 821 російська ракета вже випущена по нашій країні. Це тільки крилаті балістичні ракети. Ми точно знаємо, що кожні 10 застосувань системи NASAMS, до надання яких долучилася Норвегія, означає 10 збитих ракет агресора, 10 збережених будівель і об’єктів інфраструктури, а також сотні врятованих людських життів", – наголосив Резніков.

Норвегія допомагає Україні закривати небо від російських ракет

Як повідомляв УНІАН, у співпраці зі Сполученими Штатами Америки Норвегія надасть Україні дві вогневі установки протиповітряної оборони NASAMS. Норвегія також навчатиме український персонал обслуговуванню та експлуатації системи.

7 листопада 2022 року міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що до України прибули зенітно-ракетні комплекси NASAMS і Aspide. Він подякував за це партнерам: Норвегії, Іспанії та Сполученим Штатам Америки.

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