Він наголосив, що Севастополь – місто Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

Після вибухів в тимчасово окупованому Севастополі командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук знову подякував пілотам Повітряних сил та наголосив, що це місто Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

Про це йдеться у його Telegram.

"Ми ж обіцяли, що "далі буде...". Тож поки окупанти оговтуються в Мелітополі, а в Севастополі досі лунають сигнали повітряної тривоги, вкотре подякую льотчикам Повітряних Сил! "Все ракеты сбиты!" Сподіваюсь, що наступного разу російське ППО нас знову не підведе", - заявив Олещук.

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Також він наголосив, що Севастополь – місто Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

Вибухи у Криму 22 вересня

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 вересня, в тимчасово окупованому Севастополі пролунали гучні вибухи та місцеві канали заявили про ракетну атаку. Росіяни пустили димову завісу над Севастопольською бухтою, а гауляйтер міста Михайло Развожаєв заявив, що по штабу Чорноморського флоту завдали ракетного удару. Згодом у мережі з'явилися кадри зруйнованої будівлі штабу. Зокрема, Телеграм-канал "Mash на волне" показав, як виглядала будівля відразу після ракетного удару.

Також кримські пабліки оприлюднили фото наслідків удару по штабу російського флоту. Ймовірно, знищено дах та кілька поверхів будівлі.

Речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат, говорячи про сьогоднішню "бавовну" в Севастополі, зауважує, що в Криму неспокійно вже давно.

Начальник об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк також прокоментувала події, які відбуваються у тимчасово окупованому Криму.

"Нам відомо, що там відбуваються певні події. Треба розуміти, що ворог довготривалий час розгортав багато пунктів базування по Кримському півострову", - сказала вона.

Гуменюк додала, що у Сил оборони, щоб знищити всі потужності ворога на цій території, роботи ще багато.

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