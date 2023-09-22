"Точок", по яких ЗСУ треба відпрацювати, на півострові ще багато.

Начальник об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк на брифінгу прокоментувала події, які відбуваються у тимчасово окупованому Криму.

"Нам відомо, що там відбуваються певні події. Треба розуміти, що ворог довготривалий час розгортав багато пунктів базування по Кримському півострову", - сказала вона.

Гуменюк додала, що у Сил оборони, щоб знищити всі потужності ворога на цій території, роботи ще багато.

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"Таких "точок" на мапі Криму ще багато і працювати нам по них ще треба довго. Далі продовжуємо працювати, сезон "бавовни" триває. Буде ще багато чого інформативного та цікавого", - наголосила військова.

Вона також звернулася до блогерів, які підтримують ЗСУ, з проханням мати терпіння та розуміти, що неможна оприлюднювати деяку інформацію у певний час. Гуменюк наголосила, що інформацію про бойові дії можуть коментувати тільки військові.

Удар по Криму 22 вересня

Як повідомляв УНІАН, 22 вересня в окупованому Севастополі пролунали гучні вибухи та місцеві канали заявили про ракетну атаку. Загарбники пустили димову завісу над Севастопольською бухтою, а гауляйтер міста Михайло Развожаєв заявив, що по штабу Чорноморського флоту завдали ракетного удару. Згодом у мережі з'явилися кадри зруйнованої будівлі штабу. Зокрема, Телеграм-канал "Mash на волне" показав, як виглядала будівля відразу після ракетного удару.

Також кримські пабліки оприлюднили фото наслідків удару по штабу російського флоту. Ймовірно, знищено дах та кілька поверхів будівлі.

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