Начальник об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк на брифінгу прокоментувала події, які відбуваються у тимчасово окупованому Криму.
"Нам відомо, що там відбуваються певні події. Треба розуміти, що ворог довготривалий час розгортав багато пунктів базування по Кримському півострову", - сказала вона.
Гуменюк додала, що у Сил оборони, щоб знищити всі потужності ворога на цій території, роботи ще багато.
"Таких "точок" на мапі Криму ще багато і працювати нам по них ще треба довго. Далі продовжуємо працювати, сезон "бавовни" триває. Буде ще багато чого інформативного та цікавого", - наголосила військова.
Вона також звернулася до блогерів, які підтримують ЗСУ, з проханням мати терпіння та розуміти, що неможна оприлюднювати деяку інформацію у певний час. Гуменюк наголосила, що інформацію про бойові дії можуть коментувати тільки військові.
Удар по Криму 22 вересня
Як повідомляв УНІАН, 22 вересня в окупованому Севастополі пролунали гучні вибухи та місцеві канали заявили про ракетну атаку. Загарбники пустили димову завісу над Севастопольською бухтою, а гауляйтер міста Михайло Развожаєв заявив, що по штабу Чорноморського флоту завдали ракетного удару. Згодом у мережі з'явилися кадри зруйнованої будівлі штабу. Зокрема, Телеграм-канал "Mash на волне" показав, як виглядала будівля відразу після ракетного удару.
Також кримські пабліки оприлюднили фото наслідків удару по штабу російського флоту. Ймовірно, знищено дах та кілька поверхів будівлі.