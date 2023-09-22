Речник Повітряних сил зауважує, що Сили оборони України роблять все для того, аби фраза "Не хочется уезжать из Крыма" була знаковою для всіх.

Речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат, говорячи про сьогоднішню "бавовну" в Севастополі, зауважує, що в Криму неспокійно вже давно.

Про це він сказав в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо ситуації в Севастополі, де начебто було зафіксовано приліт по штабу Чорноморського флоту. "Хочеться вірити, що дійсно прилетіло. І якомога сильніше. Я не можу, на жаль, коментувати ці речі сьогодні. Я думаю, що ті, хто може, прокоментують пізніше. Тому що, зрозумійте правильно: і напередодні, і під час, і навіть після таких операцій, які успішно проводять Сили оборони, є певна тиша", - зауважив Ігнат.

Він пояснив, що ворожа агентура не спить, робить певні висновки і збирає інформацію, яку хтось десь може оголошувати. "В Криму неспокійно вже давно. Буквально протягом тижня було чимало цікавих подій. Усі Сили оборони, усі служби, які працюють спільно, роблять все для того, щоб окупантам було неспокійно, щоб прилітало якомога більше", - сказав речник.

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Ігнат додав, що Сили оборони України роблять все для того, аби фраза "Не хочется уезжать из Крыма" була знаковою для всіх.

Удар по штабу Чорноморського флоту: що відомо

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вдень у тимчасово окупованому росіянами Севастополі пролунали гучні вибухи. Окупанти пустили димову завісу над Севастопольською бухтою, а також перекрили Кримський міст.

Згодом гауляйтер окупованого Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що було завдано ракетного удару по штабу Чорноморського флоту. В мережі з'явилися фото та відео ураженої будівлі.

Після цього у місті увімкнули повітряну тривогу. Крім того, у мережі продовжують повідомляти про роботу ППО та дим на території півострова.

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