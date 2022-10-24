За його словами, ЗСУ створюють умови, за яких українські сили змушують ворога зазнавати втрат та залишати позиції.

Стратегія Збройних сил України у війні проти Російської Федерації полягає у комбінації постійних ударів по пунктах постачання та мобільних атак.

Про це в інтерв'ю командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського для ABC News .

Сирський пояснив, що нюанси військової стратегії України припускають відмову від лобових зіткнень, оскільки противник має перевагу в артилерії. Водночас Сили оборони постійно б'ють по вогневій міці окупантів, руйнуючи центри постачання. Одночасно з цим ЗСУ проводять мобільні атаки, щоб досягти мети з мінімальними втратами.

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"Ми досягаємо цього, завдаючи ударів по вогневій потужності противника, його артилерії, уникаючи лобових атак на користь рейдів і маневрів, атакуючи з флангів та з тилу. Ми створюємо умови, за яких ми можемо змусити ворога нервувати, зазнавати втрат та залишити свої позиції", - пояснив командувач.

Війна в Україні: останні новини

Як раніше повідомляв УНІАН, наприкінці серпня на різних напрямках почався контрнаступ ЗСУ.

Станом на 9 жовтня ЗСУ звільнили понад 1170 кв.км території на Херсонському напрямку.

14 жовтня в ОП розповіли, що в Україні з початку повномасштабної збройної агресії Росії деокуповано вже 1 тис. 620 населених пунктів.

Дещо раніше політолог Андрій Піонтковський заявив, що Російській Федерації з наявними генералами нічого протиставити Україні у військовому плані.

Станом на 24 жовтня ЗСУ знищили близько 67 тис. 940 окупантів та, зокрема, 2 тис. 590 ворожих танків.

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