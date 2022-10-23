Наші війська повинні перегрупуватися і наносити удари, фрагментуючи оборону противника, вважає Грабський.

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський розповів, що у Збройних сил України є можливості для прориву на Луганському напрямку. Однак варто враховувати і те, що рашисти відчайдушно намагаються уповільнити контрнаступ захисників нашої країни.

Про це Грабський розповів у інтерв'ю УНІАН.

"Противник, усвідомлюючи виняткову важливість цієї лінії (на Луганському напрямку - УНІАН), яку я б продовжив від Сватового на північ до Троїцького, намагається створити на ній будь-які укріплення і проводити будь-які дії, які могли б уповільнити або зупинити наступ українських військ. І відчайдушні контратаки росіян під Кремінною дійсно уповільнюють наше просування", - зазначив експерт.

За словами Грабського, нашим військовим потрібно перегрупуватися і наносити удари, фрагментуючи оборону противника. Однак важливо враховувати фактор часу.

"Наскільки це буде успішно ... ну фактор часу працює як проти нас, так і проти росіян. У найближчій перспективі, коли російські окупаційні війська ще не матимуть достатньо ресурсів, щоб стримати наш наступ, ми маємо всі можливості прорватися, обходячи Сватове і витісняючи противника, і створити перспективу просування на Старобільськ. А як це вдаватиметься – подивимося. Не можна розглядати динаміку цього фронту без розуміння того, що над нами нависає Росія і в будь-який момент може бути завдано фланговий удар. Тому, ситуація досить складна там, але Україна має певні перспективи домогтися успіхів", - резюмував Грабський.

Ситуація на Луганщині

22 жовтня стало відомо, що рашисти створили нові фортифікаційні споруди в селі Гірське Донецької області - поблизу тимчасово окупованих Лисичанська та Сєвєродонецька. "Лінію Вагнера" вже показали на супутникових знімках. На думку ISW, цією спорудою Пригожин сіє розкол у Кремлі.

Також УНІАН вже повідомляв, що "мобіки" з РФ не захотіли воювати в Луганській області і були покарані. Як зазначив Гайдай, дощі уповільнили контрнаступ ЗСУ на Луганщині, але окупанти готуються до втечі.

Вас також можуть зацікавити новини: