Наголоошується, що це стало можливим завдяки захисникам та захисницям України.

В Україні з початку повномасштабної збройної агресії Росії деокуповано вже 1 тис. 620 населених пунктів.

Про це повідомили в Офісі президента.

"Сьогодні важливе свято - День захисників та захисниць України... Завдяки вам вже звільнено 1 тисячу 620 населених пунктів від російських загарбників", - йдеться у заяві ОПУ. Відео дня

Зокрема, у Херсонській області деокуповано 75 населених пунктів.

Війна в Україні: головні новини

Триває контрнаступ України на півдні. В даний час обстановка на південнобузькому напрямку стабільно складна, але контрольована.

Станом на 9 жовтня ЗСУ звільнили понад 1170 кв.км території на Херсонському напрямку.

У той час як Путін втрачає захоплені з лютого території, росіяни продовжують монотонні невдалі штурми на Донбасі. Повідомляється, що 13 жовтня ЗСУ відбили атаки противника в напрямках населених пунктів Терни, Опитне, Веселе, Невельське, Одрадівка, Іванград, Бахмут, Нова Кам'янка та Сухий Ставок.

Хоча західні аналітики відзначають, що вже незабаром наступ ЗС РФ може зупиниться через погіршення морального стану, дисципліни та боєздатності в зонах бойових дій.

Російські сили продовжували вести оборонні операції навколо Кремінної в очікуванні можливого нападу ЗСУ.

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