За його словами, окупанти, ймовірно, прийняли рішення вийти з Херсона.

Російській Федерації з наявними генералами нічого протиставити Україні у військовому плані.

Про це сказав політолог Андрій Піонтковський в ефірі програми "Студія Захід з Антіном Борковським" на телеканалі "Еспресо".

"Це ціла популяція російських генералів - Шаманов, Гурульов, Дворніков чи Конюхов. З такими генералами Росія не може нічого протиставити Україні у військовому плані. Отож, перше непросте рішення Суровікіна – це відхід з Херсона, мабуть, вони прийняли це рішення, як неминуче, - зазначив Піонтковський.

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За його словами, призначення Суровікіна - це хороша новина для України, бо на чолі російської армії стоїть "не лише негідник, але й клінічний ідіот".

"Кілька слів про Суровікіна. Ми знали, що це повний мерзотник, негідник, кат Сирії, м’ясник Алеппо, воєнний злочинець, який скоїв свої жахливі злочини в Сирії. І ось ми побачили цю людину наживо, він виступав на телебаченні, це було не інтерв’ю, він щось, рухаючи губами, із великими зусиллями читав написане йому по складах", - пояснив експерт.

Ситуація у Херсонській області

Наприкінці серпня на різних напрямках почався контрнаступ ЗСУ. Сили оборони просунулися у Херсонській області. Станом на 21 жовтня у регіоні деокуповано 88 населених пунктів.

Аналітики американського інституту вивчення війни (ISW) вважають, що російська влада, ймовірно, створює інформаційні умови, щоб виправдати запланований відступ своїх військ і здачу значних територій Херсонської області українській армії.

На півдні нашої держави українські захисники активно знищують супротивника та його важливі об'єкти, техніку й озброєння.

22 жовтня стало відомо, що на півдні ЗСУ ліквідували 17 окупантів, реактивну систему залпового вогню "Град" та три склади з боєприпасами.

У Генштабі нашої армії повідомили, що станом на 22 число на нашій землі загалом вже ліквідували 67 070 супротивників.

Згодом стало відомо, що російські окупанти готують тимчасово захоплений Херсон до вуличних боїв.

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