Зокрема, можна буде уникнути багатьох проблем, які зараз виникають під час вручення повісток на вулицях.

Начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Роман Горбач пояснив, навіщо запускається кампанія з оновлення даних у ТЦК.

"Якщо громадяни усвідомлять важливість оновлення військово-облікових даних у ТЦК та СП, то це значно спростить систему роботи", - сказав він, передає Military Media Center.

За словами Горбача, можна буде уникнути багатьох проблем, які, зокрема, зараз виникають під час вручення повісток на вулицях.

Відео дня

"Також у подальшому це дасть змогу більш ефективно використовувати громадян, які перебувають на обліку, за їх правильними військово-обліковими спеціальностями", - пояснив він.

Нагадаємо, сьогодні Міноборони запустило кампанію "Оновлюй дані в ТЦК".

Робота ТЦК в Україні

31 липня стало відомо, шо в Україні до кінця цього року замінять майже третину керівного складу всіх територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (військкоматів) на ветеранів. Це стало відповіддю на незадовільну робоу обласних ТЦК.

А сьогодні президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради нацбезпеки та оборони від 11 серпня про звільнення усіх обласних воєнкомів.

Вас також можуть зацікавити новини: