Начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Роман Горбач пояснив, навіщо запускається кампанія з оновлення даних у ТЦК.
"Якщо громадяни усвідомлять важливість оновлення військово-облікових даних у ТЦК та СП, то це значно спростить систему роботи", - сказав він, передає Military Media Center.
За словами Горбача, можна буде уникнути багатьох проблем, які, зокрема, зараз виникають під час вручення повісток на вулицях.
"Також у подальшому це дасть змогу більш ефективно використовувати громадян, які перебувають на обліку, за їх правильними військово-обліковими спеціальностями", - пояснив він.
Нагадаємо, сьогодні Міноборони запустило кампанію "Оновлюй дані в ТЦК".
Робота ТЦК в Україні
31 липня стало відомо, шо в Україні до кінця цього року замінять майже третину керівного складу всіх територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (військкоматів) на ветеранів. Це стало відповіддю на незадовільну робоу обласних ТЦК.
А сьогодні президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради нацбезпеки та оборони від 11 серпня про звільнення усіх обласних воєнкомів.