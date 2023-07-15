Представники районного центру комплектування силоміць "забрали" з вулиці потенційного призовника, який робив відео блокпосту.

В Одесі обіцяють покарати співробітників одного із військкоматів, які силоміць "забрали" з вулиці потенційного призовника.

Зокрема, в місті великий резонанс викликало відео, яке днями було розповсюджено у соціальних мережах. На ньому зафіксовано, як люди у військовій формі невідомого чоловіка силоміць садять в автомобіль і кудись відвозять.

Сьогодні Одеський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки оприлюднив результати відповідної перевірки. Зокрема, встановлено, що громадянин, якого заштовхали в автівку, вів пряму трансляцію розгортання мобільного блокпосту, що заборонено нормами правового режиму воєнного стану. Потім, після відповідного зауваження представників Нацгвардії, чоловік почав конфліктувати з військовими та відверто їх провокувати.

У обласному військкоматі стверджують, що під час перевірки його документів і звірки даних за базою ухилянтів, громадянин почав погрожувати, поводився агресивно, не припиняючи провокацій.

"Співробітники одного з районних ТЦК та СП (районний військкомат – УНІАН) Одеси, не втримавши емоцій, перевищили повноваження і, застосувавши силу, всадили його в транспортний засіб для доставки в центр комплектування", - йдеться у заяві.

Також визнається, що районний військкомат намагався приховати свою причетність до інциденту. Однак під час службової перевірки виявлено осіб, які перевищили службові повноваження, та порушення у використанні необлікованого автомобілю.

"Винні посадові особи притягнуті до дисциплінарної відповідальності і будуть переведені у бойові підрозділи, де зможуть спрямувати силу і міць на боротьбу із ворогом", - наголошують в обласному центрі комплектування.

На відео, через яке проведено службове розслідування, видно, що кілька чоловіків у військовій формі заштовхують чоловіка в автомобіль (мікроавтобус) жовтого кольору. Цей транспортний засіб не схожий на службовий транспорт. Чоловік чине опір військовим.

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, у соціальних мережах протягом останніх кількох діб опубліковано кілька відео, на яких, як стверджують автори, жорстке вручення повісток працівниками військкоматів. Йшлося про Одеську, Тернопільську та Дніпропетровську області. Люди повідомляли, що, наприклад, автобус "Микулинці-Тернопіль" зупинила група чоловіків у військовій формі.

Також з'явилося відео нібито жорсткого вручення повісток у Дніпропетровській області зі стріляниною: кілька озброєних чоловіків у військовій формі переслідували відпочивальника у місцевому парку.

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