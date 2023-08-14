Зараз нову систему тестують і незабаром вже запустять повноцінно.

Прикордонна служба та Міноборони вдосконалять обмін даними стосовно військовозобов’язаних осіб, щоб виїзд за кордон за підробленими документами став неможливим. Про це розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в коментарі "Українській правді".

Днями Нацагентство із запобігання корупції (НАЗК) запропонувало низку заходів, спрямованних на подолання корупції при оформленні дозвільних документів на виїзд за кордон. За словами Демченка, після вдосконалення процедур обміну інформацією з військовими прикордонники в пунктах пропуску будуть точно знати, чи є дійсними надані громадянином документи, що надають право на виїзд за кордон.

"Від часу повномасштабного вторгнення РФ в пунктах пропуску було викрито більше 6100 осіб, які намагалися виїхати з України, використовуючи підробні документи, в тому числі начебто видані ТЦК. Зараз для перевірки документів відбується взаємодія з конкретними ТЦК, які видавали відповідні документи (в телефонному режимі), в подальшому це можна буде робити практично в режимі онлайн через інформаційний обмін", – пояснив спікер ДПСУ.

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Спеціальне програмне забезпечення для цього вже тестують. Паралельно обговорюються критерії, за якими представники ТЦК і Держприкордонслужби матимуть доступ до спільної бази.

"Практично, коли ця система буде налагоджена, при оформленні особи в пунктах пропуску в прикордонному відношенні інспектори ДПСУ відразу будуть бачити, чи дійсно ТЦК було видано документи відносно вказаної особи", – зазначив Демченко.

Проблема ухилянтів – останні новини

Раніше УНІАН неодноразово писав про випадки викриття корупціонерів, які за гроші безпідставно видавали документи на виїзд за кордон військовозобов’язаним, що не мають такого права. Наприклад, їм видають документи про непридатність до військової служби.

Але є й більш витончені схеми. Наприклад, на Одещині група ділків налогодила систему виїзду чоловіків під виглядом осіб, що супроводжують інваліда. Після перетину кордону "інваліди" потім поверталися в Україну для нового рейсу, а супровідник залишався в Європі.

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