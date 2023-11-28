Він прокоментував ситуацію, яка склалася на фронті.

Українському контрнаступу не вистачило одного ключового елементу - повітряної сили, вважає колишній верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі Джеймс Логан Джонс.

"Росіяни мали достатньо часу, щоб замінувати райони, де, на їхню думку, будуть просуватися українські Сухопутні війська. І це призвело до того, що все сповільнилося. Ясно одне: амбіції Путіна захопити цілу Україну не здійсняться", - сказав він в інтерв'ю Радіо Свобода, оцініючи ситуацію на фронті.

Джонс каже, що зараз не бачить остаточної переваги жодної зі сторін на полі бою, однак амбіції України та РФ не змінилися. Він вважає, що війна має закінчитися перемогою України та поразкою країни-агресорки.

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"Якщо цього не станеться, то автократи світу відчують силу. І можливо, що президент Китаю переосмислить свою позицію щодо Тайваню. Якщо Путіна знову приймуть в "сім’ю національних лідерів" і він зможе їздити на міжнародні зустрічі, ніби нічого не сталося, я думаю, що це буде найгірший результат", - додав він.

Контрнаступ України: останні новини

На початку листопада президент Володимир Зеленський дав інтерв'ю, в якому заявив, що українська армія потребує більше систем протиповітряної оборони для прискорення свого контрнаступу.

14 листопада глава Офісу президента Андрій Єрмак підтвердив, що Сили оборони захопили плацдарм на окупованому лівому березі Дніпра. "Ми пройшли 70% дистанції. І наш контрнаступ триває", - додав він.

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