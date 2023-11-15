Він зазначив, що шукати винних у деяких недоліках контрнаступу не має сенсу.

Контрнаступ ВСУ, який почався влітку, не був невдачею.

Таку думку висловив екс-командувач армії США в Європі Бен Ходжес в інтерв'ю Radio NV. Він порадив краще запитати про успіхи ЗСУ у командувача Чорноморським флотом РФ. "Думаю, він скаже, що українці роблять велику роботу, тому що його Чорноморський флот змушений передислокуватися з Севастополя в порти далі на схід", - пояснив військовий.

Ходжес зазначив, що контрнаступ - це набагато більше, ніж те, що відбувається на полі бою. "Україна проводить те, що НАТО називає багатопрофільними операціями. Це означає, що задіяні повітря, суша, море, космос, кіберпростір. Всі ці речі інтегровані для досягнення результату. І, звичайно, результатом контрнаступу має бути, я вважаю, звільнення Криму", - розповів американський військовий.

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При цьому він погодився, що наземна частина контрнаступу, на якій зосереджує увагу більшість людей, дійсно сповільнилася.

Він підкреслив, що Україні потрібно більше зброї більшої дальності, яка може вразити такі цілі як: Севастополь, авіабаза в Саках, великий логістичний центр в Джанкої, і в цілому зробити Крим непридатним для російських військ.

"Це відбувається тільки за допомогою декількох ракет Storm Shadow. Україна ними змусила російський Чорноморський флот залишати Севастополь", - зазначив військовий.

"Уявіть, якби в України були хоча б 50 або 100 ракет типу ATACMS на 300 км. Або німецькі TAURUS. Уявіть, що б сталося. Всі російські штаби і логістичні центри не тільки в Криму, а й у Запорізькій області і по інший від Херсона бік Дніпра - зникли б", - поділився думкою Ходжес.

Тому, як зазначив військовий, він оптимістичніше дивиться на напрямок і досягнення контрнаступу, ніж деякі критики. Хоча він сказав, що знайти недоліки або помилки, які були допущені, можна. Ходжес додав, що його вразило, як ЗСУ змінили тактику, усвідомивши труднощі проходження через мінні поля, зосередившись на російській артилерії та матеріально-технічному забезпеченні.

Він зазначив, що шукати винних у деяких недоліках контрнаступу не має сенсу. "Це людська природа, коли справи йдуть не ідеально, ми починаємо шукати пояснення чи виправдання. Особливо, коли ми звикли до того, що протягом певного періоду все йшло досить добре", - підсумував Ходжес.

Позиція Ходжеса щодо війни в Україні

Ходжес з самого початку закликав США та інших українських партнерів безупинно і в повному обсязі озброювати Україну. Він не раз висловлював думку, що ключовим у перемозі над росіянами є звільнення Криму.

13 листопада він висловив думку, що президенту США Джо Байдену слід домагатися припинення війни, озброюючи Україну для перемоги, а не для продовження боротьби.

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