На його думку, наступальні дії українських сил оборони можуть видозмінюватись.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко спрогнозував, якою може бути військова кампанія з настанням холодної пори року.

В ефірі телемарафону експерт зазначив, що наступальні дії Збройних Сил України в залежності від того, на які засоби військового озброєння та техніки буде робиться ставка в період осінньої негоди та зимових холодів, "можуть видозмінюватись".

"Якщо говорити про наступальні дії з точки зору застосування великої кількості важкої техніки, танків Abrams, які ми маємо отримати, чи Leopard і Challenger, які вже маємо, то якщо будуть затяжні дощі, їх так ефективно, як зараз, мабуть використовувати не вдасться. Але, якщо говорити про наступальні дії за участю малих груп з броньованою технікою легше, ніж важкі танки, броньованими машинами БМП, транспортерами і з певними діями наступального характеру. На додаток до цього, дистанційне ураження об’єктів ворога далекобійною зброєю, що теж є наступальними діями. Я би сказав, що вони (наступальні дії ЗСУ - УНІАН) можуть видозмінюватись", - пояснив Мусієнко.

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Щодо стратегії російських окупантів в холодну пору року, то на думку керівника Центру військово-правових досліджень, вони зосередять всі зусилля та спробують наступати на сході України.

"Єдина стратегія і єдина кампанія зимова, на яку варто розраховувати від Росії, це пожвавлення бойових дій на сході. Тобто, росіяни дійсно взимку можуть інтенсифікувати бойові дії саме на сході, це треба розуміти на сьогодні. Вони це робили минулого року. Зрештою, схід він більш адаптований і придатний, щоб там вести наступальні дії, зокрема, і взимку. Якраз туди підходять і малі групи, і техніка відповідна", - акцентував Мусієнко.

Він додав, що взимку на півдні російські війська не зможуть вести наступальні дії та зосередиться на обороні захоплених територій.

"На півдні це буде робити складніше, до того ж там їм складніше наступати, вони ж самі себе замінували, як їм наступати. Вони там перебуватимуть в глухій ешелонованій обороні. Наскільки їм ще вдасться утримати і перекидати туди підкріплення", - пояснив Мусієнко.

Експерт зазначив, що схід України - це єдиний напрямок, де з настанням холодів росіяни можуть активізувати свої наступальні дії. "Так, як зараз відбувається на Куп’янському напрямку, ми теж це спостерігаємо. З метою відтягнення наших сил і з метою фактично того, щоб ми зупинили наші наступальні дії на півдні. Скажімо так, мабуть це єдиний хід, який вони можуть здійснити взимку",- резюмував Мусієнко.

Контрнаступ України: думки аналітиків

Як повідомляв УНІАН, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерала Марк Міллі прогнозує, що активна фаза наступальних дій українських військ триватиме ще 30-45 днів, а потім її ускладнить холодна погода.

Голова української розвідки Кирило Буданов запевняє, що після настання холодної пори року контрнаступ продовжиться, навіть якщо просуватися вперед буде важче. Він зазначив, що на полі бою ставка робиться не на бронетехніку, а на протитанкові комплекси та використання дронів, тому холод і бруд не вирішальні фактори, які можуть обтяжити хід бойових дій.

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