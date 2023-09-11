Глава ГУР заявив, що цієї осені ставка йде не на бронетехніку. Тому холод та бруд - не вирішальні фактори на полі бою.

Голова Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов пояснив, чому у холодний сезон контрнаступ ЗСУ не зупиниться.

За його словами, на полі бою ставка робиться не на бронетехніку, а на протитанкові комплекси та використання дронів. Вони фактичні нівелювали ефективність використання бронетехніки у війні з РФ, вказав Буданов під час виступу на форумі YES.

Тому холод і бруд не вирішальні фактори, які можуть обтяжити хід бойових дій. Певні проблеми з прохідністю грунту спостерігаються і в літній період.

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"Давайте подивимося на осінь минулого року, тоді бойові дії ніхто не зупинив. Цього року буде так само. Бойові дії і наступ на всіх напрямках буде продовжуватися. Проблеми з колісною технікою є і влітку, гусенична пристосована", - цитує LIGA.net.

Тому ЗСУ переважно воюють з РФ "на ногах", а не з використанням бронетехніки. Таким чином велися бойові дії восени 2022 року під Бахмутом, уточнив Буданов.

Армія РФ навчається та адаптує свою тактику під ЗСУ

Раніше в рамках форуму YES Буданов також заявив, що армія РФ почала копіювати тактику ЗСУ. Вона вчиться й адаптується, зараз воює так, як ніколи не воювала до вторгнення в Україну, вказав глава ГУР. Як приклад, Буданов навів масове застосування дронів з боку РФ.

Напередодні глава прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк також уточнила, що армія РФ заготовила на осінь й зиму тактику "змішаних ударів" по наших територіях.

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