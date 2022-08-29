Експерт пояснив, що наші захисники вже прорвали першу лінію оборони, залишилося ще дві.

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, що зараз відбувається на півдні України. ЗСУ пішли в атаку на Херсонщині, а окупанти вирішили просто тікати, у них мало можливостей для оборони.

Про це Жданов розповів в ефірі FREEДОМ.

На думку експерта, на півдні сталося те, що мало статися. Наші захисники домоглися зниження рівня боєздатності передових частин РФ за допомогою порушення логістичних схем. Тепер же рашистам довелося вирішувати, що робити далі.

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"У них є кілька варіантів. Або вони будуть бігти, або їм потрібно гинути під нашими снарядами або здаватися в полон. Вони вибрали варіант "бігти". Тому ми спостерігаємо такі, дай бог, щоб це було першим дзвіночком, події. І, до речі ми цей 109-й полк б'ємо вже не в перший раз. Разом з тими ж десантниками, які намагалися... Це ж ті ж десантники, які намагалися наступати в напрямі Миколаєва", - повідомив Жданов, говорячи про 109-й полк так званої "ДНР", який покинув свої позиції, а також про десантників РФ, які були їх підтримкою, проте втекли з поля бою.

Також військовий експерт пояснив, як РФ хоче захищатися від контрнаступу. Вони готувалися до цього заздалегідь і вибудували кілька оборонних ліній.

"Наскільки відомо з відкритих джерел, ліній оборони три. Вони їх почали будувати і, якщо пам'ятаєте, вони завозили бетонні вироби у вигляді довготривалих вогневих точок. Завозили туди колонами ліс. Наскільки вони сьогодні укріплені - важко сказати... Ми впливаємо на стійкість оборони, головним чином, за рахунок руйнування логістики. Коли у солдата закінчуються патрони, а у артилерії закінчуються снаряди або танки стоять в очікуванні заправки, ось тоді, швидше за все, наші війська і роблять спроби наступальних дій. І ці спроби призводять до таких результатів. Якби у них було чим воювати, я не думаю, що вони б так швидко побігли. Вони ж там тримають оборону більше місяця", - розповів Жданов.

Також військовий експерт прокоментував "бавовну" в Бериславі, де розташовувалася база окупантів. На думку Жданова, зараз це не найголовніше.

"Найголовніше - це повідомлення, коли сьогодні вранці показали результати роботи нашої артилерії по мостах. Ось це найголовніше, при чому там останній удар по Антонівському мосту зачепив баржі, які вони збирали... І сьогодні, виходить, що є повна впевненість того, що залишилися у них тільки човни і весла. І ось ці ось поодинокі паромні переправи, які вони роблять на основі понтонних блоків понтонного моста... Тут, звичайно, важче боротися, але вони не забезпечать життєдіяльність угруповання. Ось це найголовніше - логістика зведена до мінімуму для такого величезного угруповання, яке сьогодні замкнено на правому березі Дніпра", - контрнаступ експерт.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що про ситуацію на Херсонщині і те, як ЗСУ проводять контрнаступ, можна дізнатися у прямій трансляції.

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