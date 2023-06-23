Генерал закликав не недооцінювати російські війська.

Командувач Сухопутними військами ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що основні сили наступального резерву ще не були введені в бій.

Він закликав набратися терпіння. "Всі хочуть миттєво і відразу добитися великої перемоги. І ми теж. Але ми повинні бути готові до того, що цей процес займе якийсь час, тому що з кожного боку зосереджено багато сил, багато техніки і багато штучних перешкод", - сказав він в інтерв'ю The Guardian.

"Хочу сказати, що наші основні сили ще не брали участі в боях, а ми зараз шукаємо, промацуємо слабкі місця в обороні противника. Все ще попереду", - додав командувач.

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Генерал розповів, що в Серебрянському лісі під Бахмутом йшли запеклі бої після перекидання Росією ключових сил з півдня. "Росіяни намагаються перехопити ініціативу. Тому ситуація дійсно складна", - сказав він про події на сході.

Сирський закликав не недооцінювати ворога, оскільки окупанти передбачали і продовжують передбачати найбільш небезпечні напрямки рухів ЗСУ. Вони будують там міцну оборону, яку досить важко пробити. При цьому генерал упевнений, що українські сили знайдуть лазівку і скористаються нею.

Також Сирський прокоментував той факт, що російська армія переважає в чисельності. "Я ніколи не воював проти меншої кількості ворогів, вони завжди перевершували нас чисельністю", - сказав він, додавши, що не став би без потреби піддавати життя українців небезпеці.

Контрнаступ України: що відомо

Нагадаємо, що на початку червня в Росії заявили, що Україна нібито почала повномасштабний контрнаступ.

В Україні заявляли, що контрнаступ - це комплекс дій і подій, які не відбуваються після "перерізання червоної стрічки". Українців закликали дотримуватися інформаційної тиші і не вірити російській пропаганді.

Раніше Міністр оборони України Олексій Резніков, коментуючи темпи руху ЗСУ, закликав не "підштовхувати" їх. Він пояснив, що Україна, на відміну від РФ, не використовує тактику м'ясорубки, щоб домогтися своїх цілей на фронті.

19 червня Міністерство оборони повідомило, що захисникам України вдалося звільнити вісім населених пунктів.

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