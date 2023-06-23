Українське джерело зазначило, що успішність контрнаступу варто оцінювати восени.

Український контрнаступ "навіть не почався всерйоз". Надто рано оцінювати його успішність.

Про це у коментарі для CNN розповів високопоставлений український чиновник. Тим самим співрозмовник видання спростував інформацію, що західні офіційні особи розчаровані успіхами української армії під час контрнаступу.

"Занадто рано оцінювати загальну траєкторію контрнаступу. Основний напрямок контрнаступу всерйоз ще навіть не почався", - сказав чиновник.

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Він також зазначив, що "формувальні операції" все ще тривають, і про контрнаступ можна буде судити лише восени чи взимку.

Український контрнаступ - що відомо

Україна офіційно не підтверджує початок контрнаступу, але західні ЗМІ стверджують, що деякі заплановані операції вже розпочато.

За словами головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, операція зі звільнення української території продовжується згідно з планом. Водночас західні ЗМІ писали, що контрнаступ "не виправдав очікування". CNN з посиланням на західних чиновників писав, що нова операція ЗСУ "не виправдовує очікувань на жодному фронті".

Тим часом міністр закордонних справ Кулеба наголосив, що Україна не отримувала від жодної країни-партнера сигнали про те, що у разі, якщо контрнаступ не виправдає очікувань, допомогу буде припинено.

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