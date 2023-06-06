Військове командування передбачало і враховувало такі ворожі дії, зазначив командувач Об’єднаних сил Збройних сил України.

Військове командування України передбачало можливі дії російських окупантів щодо підриву Каховської ГЕС в Херсонській області, робило відповідні розрахунки, тому такі дії ворога не зашкодять наступу Сил оборони України.

Про це заявив командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, повідомляє "Укрінформ". "Що стосується Каховської ГЕС, військове командування завчасно передбачало ворожі дії, в тому числі і дії щодо підриву Каховської ГЕС. Є відповідні розрахунки, які відомі військовому командуванню щодо шкоди, яка може настати внаслідок розливу води", - заявив він.

За словами Наєва, наразі відповідним командуванням на цьому напрямку вживаються заходи в першу чергу щодо безпеки цивільного населення спільно з керівниками державної влади на місцях.

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"Щодо перешкоджання нашим наступальним діям, військове командування повністю враховувало й такі ворожі підступні дії, і відповідно воно не має зашкодити нашому наступу на тих напрямках, де може бути розлив води", - повідомив Наєв.

Підрив Каховської ГЕС - що сьогодні треба знати

Як повідомляв УНІАН, цієї ночі о 02:50 російські окупанти здійснили підрив конструкцій Каховської ГЕС. У зоні підтоплення близько 80 населених пунктів.

В "Укргідроенерго" заявили, що Каховська ГЕС не підлягає відновленню в її колишньому вигляді, обладнання машинного залу повністю знищено.

На засіданні РНБО під головуванням президента Володимира Зеленського було погоджено комплекс міжнародних і безпекових заходів, щоб притягти Росію до відповідальності за цей теракт. До жорсткої відповідальності.

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