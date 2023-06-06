На засіданні РНБО погоджено комплекс міжнародних і безпекових заходів, щоб притягти Росію до відповідальності за цей теракт.

О 02:50 ночі російські терористи здійснили внутрішній підрив конструкцій Каховської ГЕС, за що країна-агресор має відповісти.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами термінового засідання Ради національної безпеки та оборони, зазначивши при цьому, що у зоні підтоплення знаходяться близько 80 населених пунктів. Зараз задіяні всі служби щоб військові, щоб врятувати людей.

"Доручено провести евакуацію з районів ризику та забезпечити питною водою всі міста й села, які забезпечувалися водою з Каховського водосховища", – наголосив Зеленський.

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Зеленський повідомив, що на засіданні РНБО погоджено комплекс міжнародних і безпекових заходів, щоб притягти Росію до відповідальності за цей теракт. "До жорсткої відповідальності", - наголосив він.

Ситуація на Каховській ГЕС

6 червня Росія здійснила підрив дамби Каховської ГЕС. Президент України Володимир Зеленський вже зібрав екстрене засідання Ради національної безпеки і оборони.

Президент наголосив, що безпеку Україні принесе тільки перемога та повна деокупація усіх територій. Зеленський наголосив, що усі служби працюють. Він закликав поширювати лише офіційну та перевірену інформацію.

"Російські терористи руйнуванням дамби Каховської ГЕС лише підтверджують для всього світу, що їх треба вигнати з кожного куточка української землі. Жодного метра не можна їм залишати, бо кожен метр вони використовують для терору. Лише перемога України поверне безпеку. І ця перемога буде. Ані водою, ані ракетами, ані чим завгодно ще терористам не вдасться зупинити Україну", - зазначив президент.

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