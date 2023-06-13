На ситуацію впливають погодні умови, зазначила заступник міністра оборони.

Зараз епіцентр бойових дій в Україні знаходиться на сході нашої держави. Ситуація на фронті дуже динамічна.

Про це повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр в ефірі інформаційного телемарафону. "Що стосується оперативної ситуації станом на зараз, дійсно, на декількох напрямках у нас тривають наступальні дії. Разом з тим, у нас є й оборонні дії, тому що і ворог наступає на декількох напрямках. Тому ситуація отака неоднорідна", - пояснила Маляр.

Вона зазначила, що схід є епіцентром бойових дій. "Там, де ми наступаємо, - це Бахмутський напрямок, і всі знають, що схід взагалі є епіцентром бойових дій. А на Бахмутському напрямку відбувається просування. Разом з тим там запеклі бої, треба розуміти, що ворог так просто не здає ті позиції, які свого часу вони зайняли, тому це дуже важкі бої", - сказала Маляр.

Вона додала, що на ситуацію впливають як погодні умови, так і інші фактори, які в якийсь момент можуть допомогти, а в інший - заважати. "Якщо говорити про погоду зараз, то дійсно, вона деякі речі ускладнює. Крім того, вороги збільшили артилерійські і мінометні обстріли. Тобто, вони намагаються коштом обстрілів загальмувати рух наших сил і вживають інші заходи, тому що вони організовують оборону тих позицій, які вони свого часу зайняли", - зазначила Маляр.

За її словами, на південному напрямку наші війська стикаються з суцільним замінуванням полів, які поєднані з протитанковими ровами. "Все це поєднується з постійними контратаками ворога, тому що вони здійснюють опір. Ворожі підрозділи здійснюють ці контратаки на бронетехніці й масово застосовують ПТУРи й дрони-камікадзе. Тому, коли ми оцінюємо відстань просування і кількість звільнених пунктів, потрібно обов’язково оцінювати і ступінь і інтенсивність опору ворога", - підкреслила Маляр.

Заступниця міністра оборони зауважила, що зараз ситуація на фронті дуже динамічна і активна. "На одних ділянках ми наступаємо і просуваємося, про ці результати інформуємо. І на інших ділянках, якщо ми говоримо про Лиманський напрямок або про Авдіївку, Мар’їнку, там де ворог намагається дуже потужно протидіяти і намагається наступати, але йому це не вдається. Тому зараз ситуація динамічна і активна, і з точки зору оборони, і з точки зору наступу", - констатувала Маляр.

Крім того, коментуючи питання про пересування ворожих сил з одного напрямку на інший, вона зазначила, що цей рух відбувається постійно. "Вони здійснювали і на сході пересування, переміщення своїх військ. І коли вони здійснюють переміщення, то відбувається дещо гальмування їхніх наступальних дій, і вони це компенсують збільшенням інтенсивності обстрілів та авіаційних ударів, які вони завдають. Це вони роблять, до речі, на всіх напрямках, і де вони обороняються, і де наступають", - пояснила Маляр.

Вона додала, що переміщення - це процес війни, він різний і постійно триває, тому що будь-яка зі сторін має потребу перегруповувати війська. Ворог переміщує війська для того, щоб укріпити свою оборону, але кількісний особовий склад ворожого війська наразі не змінюється. "Зараз таких даних немає. Тобто, вони вивели в основному "вагнерівців", замінили регулярними (російськими військовими - УНІАН), і от та кількість, яка була заведена, станом на зараз у нас немає даних про те, що вона збільшується", - зазначила Маляр.

Новий контрнаступ ЗСУ - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський 10 червня підтвердив початок українського контрнаступу. Він наголосив, що контрнаступальні та оборонні дії відбуваються, але відмовився сказати, на якій вони стадії.

У Міноборони 12 червня повідомили, що за тиждень ЗСУ звільнили сім населених пунктів у Донецькому і Таврійському операційних районах.

Сьогодні, 13 червня, речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомив, що протягом минулої доби під час ведення наступальної операції Сили оборони України на Бердянському напрямку просунулися від 500 метрів до 1 км, площа території, взятої під контроль, склала до трьох квадратних кілометрів.

Також Ганна Маляр повідомила, що українські військові просунулися на 250 метрів на Бахмутському і на 200 метрів - на Торецькому напрямках. Вона наголосила, що ворог робить все, щоб утримати захоплені ним позиції.

Вас також можуть зацікавити новини: