Поки ЗСУ наступають на півдні, росіяни намагаються захопити Донбас.

Поки на Запоріжжі наступають ЗСУ, на сході росіяни не припиняють спроб захопити повністю Донецьку і Луганську області. За минулу добу українські захисники відбили 35 ворожих атак, повідомляє український Генштаб у ранковому зведенні.

Так, на Лиманському напрямку протягом доби росіяни безуспішно наступали в районі Білогорівки, а під Бахмутом метою ворожих атак була Біла Гора – теж без успіху.

На Мар'їнському напрямку українські захисники відбили всі ворожі атаки, які були зосереджені на самому місті Мар'їнка. На інших напрямках фронту, включаючи Авдіївське, протягом доби наступальних дій ворога не відзначено.

При цьому ситуацію на запорізькому напрямку Генштаб як і раніше не коментує, обмежуючись короткими загальними формулюваннями.

"На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється", – йдеться в ранковому зведенні.

Ситуація на фронті - останні новини

Американський Інститут вивчення війни підтвердив локальне просування української армії в межах контрнаступальних операцій на півдні – в районі Оріхова. Не дивлячись на появу чітких свідченням українського просування, росіяни продовжують стверджувати, що успішно відбивають всі атаки.

Одночасно досить успішно розвивається контрнаступ ЗСУ і в районі Бахмута. За словами командира 3-ї окремої штурмової бригади, на цьому напрямку українські сили зараз закріплюються на відбитих у окупантів позиціях.

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