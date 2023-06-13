Площа території взятої під контроль склала до трьох квадратних кілометрів.

Збройні Сили України в ході наступальних операцій змогли просунутись на Бердянському напрямку на відстань від 500 метрів до 1 кілометра.

Про це під час прямого включення з Military Media Center повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов у Telegram.

Зокрема, ЗСУ мають успіх у наступальній операції на Бердянському напрямку.

Як зазначив Ковальов, в ході ведення наступальної операції у Таврійському та Донецькому операційних районах війська ударного угруповання Сил оборони України протягом минулої доби на Бердянському напрямку просунулися від 500 метрів до 1 кілометру, площа території взятої під контроль склала до трьох квадратних кілометрів.

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За останні декілька днів ЗСУ просунулися на 6,5 км, взяли під контроль 90 квадратних км території у Донецькому та Таврійському операційних районах. Зокрема, вони звільнили сім населених пунктів: Лобкове, Левадне, Новодарівка, Нескучне, Сторожеве, Макарівка та Благодатне.

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