У районах низки населених пунктів супротивники намагалися наступати, але марно, зазначили у Генштабі.

В Україні на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках тривають важкі бої з російськими окупантами, протягом доби відбулось 39 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у своєму зведенні, опублікованому у понеділок вранці, 3 липня. Зазначається, що на Бахмутському напрямку окупанти йшли в атаку в районах Міньківки та Богданівки Донецької області, але марно. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, зокрема, Васюківка й Часів Яр.

На Авдіївському напрямку противник здійснив марні наступальні дії у районі міста Авдіївка. На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили всі атаки супротивника біля Мар’їнки.

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За відомостями Генштабу, на Херсонському та Запорізькому напрямках ворог зосереджує головні зусилля на недопущенні просування українських військ.

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Як повідомляв УНІАН, вчора, 3 липня, командир підрозділу розвідників "Терра" Микола Волохов в ефірі телемарафону зазначив, що ситуація на Бахмутському напрямку є оптимістичною та позитивною, і вже місяць там відбувається стабільне просування вперед, звільнення української землі від ворога.

Також вчора командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський повідомив, що підрозділи ракетних військ та артилерії цього напрямку протягом доби виконали 1 тис. 242 вогневих завдання.

За його словами, за останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали майже дві роти. Також знищено 17 одиниць військової техніки супротивника й чотири склади боєприпасів.

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