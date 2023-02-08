Водночас у межах складної мережі островів і водних шляхів, які складають дельту Дніпра, тривають перестрілки і розвідувальні дії.

Вкрай малоймовірно, що Російська Федерація спробує форсувати річку Дніпро з метою здійснення наступу на правий берег Херсонської області.

Про це у Twitter повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки. Там розповіли про поточну ситуацію у регіоні.

"З того часу, як Росія вивела свої сили з західного берега Дніпра у листопаді 2022 року, продовжуються перестрілки і розвідувальні дії в межах складної мережі островів і водних шляхів, які складають дельту Дніпра", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Як зазначає британська розвідка, російські сили майже напевно використовували малі човни, аби спробувати закріпити присутність на ключових островах.

"Україна декілька разів успішно розгортала артилерію дальнього радіуса дії для нейтралізації російських бойових постів", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, як зазначає розвідка, українські та російські сили імовірно розмістили невеликі групи на Кінбурнській косі, які тримають під обстрілом затоку Дніпра.

"Обидві сторони імовірно прагнуть зберігати присутність у цих районах для контролю над морським доступом до стратегічно важливої річки і для попередження будь-якій спробі супротивника розпочати крупний наступ через річку. Вкрай малоймовірно, що Росія спробує здійснити штурмову переправу через Дніпро: це, напевно, буде надзвичайно складно і дорого", - повідомляє розвідка.

Ситуація у Херсонській області

Як повідомляв УНІАН, восени 2022 року Збройні сили України звільнили частину окупованої Херсонської області. 11 листопада ЗСУ зайшли у Херсон, який був окупований у перші дні повномасштабного російського вторгнення РФ в Україну. Відтоді російська армія систематично обстрілює Херсон та область. Зокрема, супротивник на Святвечір 24 грудня влаштував у центрі міста "криваву баню" - було багато жертв та поранених.

Станом на сьогодні, 2 лютого, у Херсоні залишилось близько 57 тисяч мешканців, люди продовжують залишати рідне місто через постійні ворожі обстріли.

Вас також можуть зацікавити новини: