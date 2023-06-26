Про новий успіх Сил оборони України повідомила Ганна Маляр.

Українські захисники звільнили від російських окупантів село Рівнопіль Донецької області.

"Сили оборони повернули Рівнопіль під наш контроль. Рухаємося далі", - повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр.

Рівнопіль було захоплено російськими військами у березні 2022 року. На флангах від села розташовані звільнені українськими військами населені пункти.

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Контрнаступ ЗСУ - успіхи українських бійців

Нагадаємо, днями заступник міністра оборони Ганна Маляр підтвердила, що ЗСУ звільнили село П'ятихатки у Запорізькій області.

Повідомлялося, що за два тижні контрнаступу українські захисники звільнили вісім населених пунктів. У списку - Новодарівка, Левадне, Сторожове, Макарівка, Благодатне, лобкове, ненудне, П'ятихатки.

Відомо, що на півдні з моменту початку наступу звільнена площа становить 130 кв. км. Маляр повідомила, що протягом тижня на фронті розвивалися паралельно як наступальні зусилля ЗСУ на півдні та сході, так і наступальні дії росіян - на сході.

За її словами, за підсумками минулого тижня на фронті загальні втрати ЗСУ убитими виявилися у вісім разів нижче, ніж у російської окупаційної армії.

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