Українські воїни ведуть кампанію з перехоплення ворожих цілей, зазначили в Інституті вивчення війни.

Контрнаступ ЗСУ продовжується - українські воїни намагаються створювати умови для того, щоб у майбутньому реалізувати вирішальні операції.

Армія України веде кампанію з перехоплення цілей російських загарбників, як і під час контрнаступальних операцій торік у Херсонській та Харківській областях, але зараз завдає ударів набагато глибше у ворожі тилові райони й охоплює морські об'єкти, йдеться у свіжому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Попередні українські зусилля з перехоплення були зосереджені переважно на російських військових об'єктах на суші, але, схоже, що зараз українські сили розширюють свої зусилля, включивши до них і військово-морські цілі як складову частину цих зусиль", - йдеться у матеріалі.

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Аналітики підкреслили, що українська сторона не раз заявляла про прихильність ведення цілеспрямованої кампанії з перехоплення військових цілей супротивника, щоб послабити його обороноздатність та логістику й таким чином створити хороші умови для руху наших воїнів вперед.

Важливі новини - контрнаступ в Україні триває

10 червня президент Володимир Зеленський підтвердив, контрнаступальні дії українських воїнів розпочалися. Наші захисники та захисниці рухаються вперед на низці напрямків, вже звільнено чимало нашої землі та низку населених пунктів, зокрема, Старомайорське Донецької області.

У ніч на 4 серпня у Новоросійську була здійснена атака на російські кораблі, було серйозно пошкоджено великий десантний корабель "Оленегорський горняк". У ніч на 5 серпня біля Керченського мосту було завдано удару по російському нафтовому танкеру Sig, який знаходиться в американському санкційному списку.

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