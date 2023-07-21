Безпілотники допомагають ефективно нищити ворога та рятують життя захисників і захисниць.

Українські "пташки" проекту "Армія дронів" лише за ніч знищили два російських танки на суму в понад 4,4 мільйона доларів.

"Ударна рота "Ахіллес" 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка продовжує успішно перетворювати ворожу техніку на брухт. Як результат - лише за ніч мінус два танки Т-80 вартістю в понад 4,4 млн доларів. Майстерна робота на Луганщині", - повідомив віце-прем'єр Михайло Федоров.

За його словами, безпілотники є перевагою для українських військових над росіянами на полі бою. Вони допомагають ефективно нищити ворога та рятують життя захисників і захисниць.

"Продовжуємо посилювати українських воїнів та ударні роти БПЛА разом. Дякую кожному, хто підтримує "Армію дронів" і наближає перемогу!", - додав Федоров.

Проект Армія дронів - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 20 червня стало відомо, що українські військові в рамках проекту "Армія дронів" за два дні знищили російської техніки на мільйони доларів. Тоді серед ураженої техніки окупантів зазначалися танк, зенітний ракетний комплекс "Тор-М2К", бронетранспортер, "Урал" і командно-штабна машина "Кушетка-Б".

Також 6 липня проект "Армія дронів" відправив 606 безпілотників на передову для українського контрнаступу. Серед них "пташки" українського виробництва - "Лелека" та "Кажан". А також сотні Mavic і Matrice. А саме: 150 коптерів Mavic 3E; 423 коптери Matrice; 5 комплексів "Лелека" (в одному комплексі - 3 БПЛА); 18 коптерів "Кажан".

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