Стартує другий етап проекту.

Міністерство цифрової трансформації починає підготовку ще 10 тисяч операторів безпілотних літальних апаратів в межах проекту "Армія дронів".

Як повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram, на першому етапі навчили 10 тисяч операторів дронів. Пілоти проходили як теоретичну, так і практичну підготовку. Більшість із них уже успішно виконують бойові завдання на фронті.

"У чому інноваційність другого етапу? Якщо до цього ми здебільшого вчили керувати коптерами розвідувального класу, то тепер відкриваємо нові категорії - FPV-дрони та літаки-бомбери. FPV - швидкі та маневрені, зі снайперською точністю влучають у ціль та знищують російську техніку на мільйони доларів. Літаки-бомбери на кшталт української Лелеки і польського FlyEye також демонструють чудові результати - знищують окупантів на всіх ділянках фронту", - зазначив Федоров.

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За його словами, на другому етапі планується навчити 7 тис. 600 операторів керувати звичайними розвідувальними коптерами Mavic/Matrice/Autel. А ще - дві тисячі операторів FPV-дронів та 400 пілотів літаків-бомберів.

"Продовжуємо розвивати підхід, коли гроші ходять за військовими. Тобто боєць може вибрати одну з 26 приватних шкіл, а "Армія дронів" оплатить його навчання. Щоб підтримати розвиток шкіл, під час другого етапу зможемо заплатити їм удвічі більшу суму за навчання операторів. Так бізнес вкладатиме кошти в розвиток та масштабування. Хочемо, щоб розвиток БПЛА не тільки у виробництві, а й у навчанні став частиною освітньої програми держави", - додав міністр.

Українські дрони - останні новини

Як повідомляв УНІАН, 24 березня Кабмін затвердив постанову, яка має прискорити створення і поставку українських дронів на фронт. Федоров сказав, що воно має вікдрити більше можливостей для розробників безпілотних літальних апаратів.

Днями Мінцифри оголосило конкурс Drone Hackathon "Anti-Shahеd". Шукають розробника, який представить найфективніший продукт зі знищення дронів. Переможцю обіцяють контракт на 1 мільйон доларів.

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