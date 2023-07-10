В Інституті вивчення війни вважають, що українські сили вимотують росіян.

Сили оборони України можуть навмисно використовувати повільний темп наступальних операцій. Така тактика дозволяє зберегти бойову міць та вимотати ворога.

Аналітики Інституту вивчення війни відзначили, що 9 липня українські війська провели контрнаступальні операції як мінімум на трьох ділянках фронту. Командувач Сухопутними військами України генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що українські захисники успішно продовжують наступ на Бахмутському напрямку. Українські офіційні особи повідомили, що Сили оборони продовжують вести контрнаступальні операції на Бердянському та Мелітопольському напрямках.

Міністерство оборони Росії і пов'язані з Кремлем блогери заявили, що українські сили проводили атаки в західній частині Запорізької області. Один з військових блогерів стверджував, що українські сили атакують російські позиції невеликими групами і націлені на тил росіян, склади та інфраструктуру. Українські військові також підтвердили, що вони продовжують свої кампанії з блокування окупантів на півдні та сході України.

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У свою чергу Газета Wall Street Journal повідомила, що українські сили намагаються послабити оборону Росії перед звільненням території, використовуючи повільніший темп наступу. Журналісти також зазначили, що українські сили зосереджені на витісненні російських військ з укріплень і мінних полів, глибина яких перевищує 24 км в деяких районах окупованої Росією території.

Підполковник Олексій Телехін з 108-ї бригади територіальної оборони України повідомив WSJ, що російські війська можуть постійно вводити поповнення, навіть якщо українські війська знищать цілі підрозділи. За оцінками ISW, російським силам не вистачає оперативних резервів. Заява Телехіна, ймовірно, стосується місцевих тактичних резервів.

Ще один командир підрозділу 108-ї бригади територіальної оборони заявив, що нестача бронетехніки ускладнює просування українських сил на добре підготовлені позиції. Джерела WSJ також назвали відсутність української переваги в повітрі одним з факторів, що уповільнюють українські контрнаступи.

Аналітики ISW все ж вважають, що нинішній темп українського контрнаступу відображає навмисні зусилля зі збереження бойової потужності сил оборони України і виснаження російської живої сили і техніки за рахунок повільного просування.

Ситуація на фронті станом на 9 липня 2023 року - головні новини

У Гененеальному штабі ЗСУ повідомили, що росіяни зосередили основні зусилля на чотирьох напрямках. Всього відбулося 27 боїв.

Водночас Сили оборони України ведуть наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Українські вооенни закріплюються на рубежах і здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Крім того, українська авіація завдала удару по особовому складу росіян. У свою очереедь ракетні війська і артилерія вдарили по живій силі, озброєнню і військової техніки, вразивши артилерію і станції радіоелектронної боротьби окупантів.

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