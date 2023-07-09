Українські військові, серед іншого, знищили два артилерійських засоби на вогневих позиціях і дві станції РЕБ російських загарбників.

Українська авіація за добу завдала одного удару по району зосередження особового складу російських окупантів.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили два райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, два артилерійських засоби на вогневих позиціях та дві станції радіоелектронної боротьби російських загарбників", - йдеться в повідомленні.

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Також у Генштабі поінформували, що протягом доби росіяни завдали 27 авіаційних ударів, здійснив 37 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Як повідомляв УНІАН, за останніми даними від Генштабу, росіяни кидають основні сили на чотирьох напрямках, там тривають важкі бої. На цих ділянках протягом доби відбулось 27 бойових зіткнень. Тим часом, Сили оборони України ведуть наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюючись на досягнутих рубежах і здійснюючи заходи контрбатарейної боротьби.

Раніше командувач ОСУ "Таврія" Олександр Тарнавський розповів, що на Таврійському напрямку втрати російських загарбників убитими та пораненими за добу склали більше ніж дві роти. Також було знищено 23 одиниці військової техніки противника.

Загалом же упродовж минулої доби, 8 липня, на українській землі було ліквідовано 600 російських окупантів. Таким чином, загальна кількість ліквідованих росіян становить приблизно 234040 осіб.

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