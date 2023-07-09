На сході по всіх напрямках наступу ворога тривають гарячі бої, ан півдні тривають важкі бої на напрямках наступу наших сил оборони.

В Міністерстві оборони України поінформували про ситуацію на східному та південному фронтах. На всіх напрямках наступу ворога тривають гарячі бої - Авдіївському, Мар‘їнському, Куп‘янському, Лиманському.

Як зазначила заступник міністра оборони Ганна Маляр у Telegram, сьогодні ситуація на цих ділянка не зазнала суттєвих змін. На Бахмутському напрямку ворог перебуває в обороні.

"На південному флангу є певне просування наших військ. На північному флангу бої без зміни положень", - заявила заступник міністра.

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На півдні, за інформацією Маляр, на напрямках наступу наших сил оборони - Мелітопольському та Бердянському, тривають важкі бої.

"Триває процес закріплення на досягнутих рубежах. Наші проводять аеророзвідку місцевості, займаються розмінуванням місцевості та наносять вогневе ураження артилерією по виявленим цілям противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби, в готовності до продовження наступальних дій. Активна робота Сил оборони таврійського напрямку триває", - повідомила вона.

Ситуація на фронті станом на 9 липня 2023 - що відомо

Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні повідомив, що росіяни зосередили основні зусилля на чотирьох напрямках - Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському. Упродовж доби там відбулось 27 бойових зіткнень.

Крім того, зазначається, що ЗСУ продовжують ведення наступальних дій на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах та здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

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