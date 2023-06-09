Ворог вів безуспішні наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському напрямках.

Російські окупанти зосереджують основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей, протягом доби відбулось 27 бойових зіткнень. Про це Генеральний штаб ЗСУ повідомляє у вечірньому зведенні.

"Противник зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом доби відбулось 27 бойових зіткнень. На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Дворічна, Масютівка, Лиман Перший, Кислівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Новоселівське Луганської області. На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки. Завдав авіаційних ударів по населених пунктах Невське Луганської області та Ямполівка, Дронівка, Сіверськ, Спірне Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Діброва, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на Бахмутському напрямку противник вів наступальні дії у напрямку Богданівки, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів в районах Білої Гори і Торецька Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Званівка, Никифорівка, Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Калинівка, Іванівське, Біла Гора, Дружба, Торецьк, Північне Донецької області.

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На Авдіївському напрямку, як поінформували в Генштабі, противник здійснив невдалі спроби наступу неподалік населених пунктів Сєверне та Невельське. Завдав авіаційних ударів в районах Василівки і Первомайського. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Новодонецьке, Бердичі, Авдіївка, Водяне, Невельське Первомайське Донецької області.

Крім того, у зведенні мовиться, що на Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі ворожі атаки в районі міста Мар’їнка. Противник зазнав втрат. В той же час, ворог здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Георгіївка, Мар’їнка, Острівське, Курахове, Дачне, Побєда, Новомихайлівка, Катеринівка Донецької області.

"На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районі Велика Новосілка та Благодатне Донецької області. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Шахтарське, Новоукраїнка, Золота Нива та Нескучне Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційних ударів в районі Новосілки Донецької області та Ольгівського, Гуляйполя і Степового Запорізької області. Здійснив артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів. Серед них Бурлацьке, Зелене Поле, Новосілка, Новопіль, Темирівка Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я та Кам'янське Запорізької області та місто Херсон", - заявили в Генштабі.

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Протягом доби на Таврійському напрямку було знешкоджено понад чотири роти росіян, а також знищено та пошкоджено 61 одиницю військової техніки противника. Зокрема, 12 танків, 11 одиниць БМП, 2 МТЛБ, 2 БТР, 2 гаубиці 2А65 "Мста-С", гаубиця 2С19 "Мста-С", 2 самохідні артилерійські установки "Гвоздика", РЕБ "Житель", РЛС "Зоопарк", 2 зенітно-ракетних комплекси "БУК-М1" тощо.

Всього з початку війни Сили оборони України ліквідували 213 тис. 770 окупантів. За минулу добу було знищено 1 тис. 10 загарбників. Також минулої доби ЗСУ знищили 10 танків, 24 бойові броньовані машини, 34 артилерійські системи, чотири РСЗВ, чотири засоби ППО, 13 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Крім того, захисники знищили ще один російський ТОС-1А "Сонцепік" в Запорізькій області.

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