Зокрема, знешкоджено 12 танків, 11 одиниць БМП, 2 МТЛБ, 2 БТР, 2 гаубиці 2А65 "Мста-С", гаубиця 2С19 "Мста-С", 2 самохідні артилерійські установки "Гвоздика", РЕБ "Житель", РЛС "Зоопарк", 2 зенітно-ракетних комплекси "БУК-М1" і т.д.

На Таврійському напрямку українські військові ліквідували понад чотири роти росіян та пошкодили 61 одиницю військової техніки ворога.

Як повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", бригадний генерал Олександр Тарнавський, підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони цього напрямку протягом доби виконали 1 тис. 895 вогневих завдань.

За його словами, втрати ворога вбитими та пораненими склали більше чотирьох рот, знищено та пошкоджено 61 одиницю військової техніки противника.

"Зокрема, 12 танків, 11 одиниць БМП, 2 МТЛБ, 2 БТР, 2 гаубиці 2А65 "Мста-С", гаубиця 2С19 "Мста-С", 2 самохідні артилерійські установки "Гвоздика", РЕБ "Житель", РЛС "Зоопарк", 2 зенітно-ракетних комплекси "БУК-М1", зенітний ракетний комплекс "Тор", вогнеметну систему "Солнцепек", МТ-12 "Рапіра", 3 БпЛА "Supercam", 2 БпЛА "Орлан - 10", БпЛА "Zala", 2 самохідні артилерійські установки "Мста-Б", самохідна артилерійська установка "Мста-С", - поінформував командувач.

Також, як додав Тарнавський, було знищено п'ять складів з боєприпасами ворога.

Втрати РФ в Україні - останні новини

З початку війни Сили оборони України ліквідували 213 тис. 770. За минулу добу було знищено 1 тис. 10 загарбників. Також минулої доби ЗСУ знищили 10 танків, 24 бойові броньовані машини, 34 артилерійські системи, чотири РСЗВ, чотири засоби ППО, 13 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Понад те, ЗСУ стали свідками того, як потік води змив російських окупантів на лівому березі Дніпра внаслідок підриву Росією Каховської ГЕС. За словами українського офіцера, дамба впала рано вранці у вівторок, "ніхто з російського боку не зміг піти", всі позиції окупантів було затоплено.

Крім того, захисники знищили ще один російський ТОС-1А "Сонцепік" в Запорізькій області.

Втрат зазнає й українська сторона. Зокрема, за даними експертів, у боях на Запорізькому напрямку протягом 7-8 червня українська армія втратила два танки Leopard 2 і 13 БМП Bradley.

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