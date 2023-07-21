Українська армія має всі шанси завершити літню кампанію великим успіхом.

Розвідувальні дані США показують, що у ЗСУ є всі шанси домогтися значних успіхів у літньому контрнаступі. Про це заявив директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) Вільям Бернс, якого цитує Bloomberg.

За його словами, російська армія страждає від деяких значних "структурних недоліків", які їм вдається приховувати завдяки потужним оборонним укріпленням. Зокрема Бернс згадує низький моральний дух солдатів, погане командування і "безлад" серед російського політичного і військового керівництва.

"Це буде важке завдання, але ми, як розвідувальне агентство, зробимо все можливе, щоб забезпечити таку розвідувальну підтримку і обмін даними, які допоможуть українцям домогтися прогресу", — сказав Бернс, додавши, що є оптимістом щодо перспектив контрнаступу.

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За словами глави ЦРУ, червневий заколот Євгена Пригожина "оголив деякі суттєві недоліки системи, яку побудував Путін".

Контрнаступ ЗСУ - останні новини

Інститут вивчення війни підтвердив просування української армії як мінімум на трьох ділянках фронту. Зокрема у ЗСУ є значні успіхи на південь і північ від Бахмута. Також українці просуваються по 100 метрів на добу на півдні.

На думку військового експерта Тараса Жовтенка, зараз російське командування опинилося перед вибором: відправляти резерви на Бахмутський напрямок, в Запорізьку або Херсонську область. Він зазначив, що росіянам найважче постачати свої війська саме на півдні через проблеми з Кримським мостом.

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