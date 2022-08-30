Вантажівки виїхали до Херсона по Джанкойській трасі.

У ніч на 30 серпня в бік Херсона з окупованого Сімферополя вирушила колона з 400 армійських вантажівок.

Про це у Facebook повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Вантажівки виїхали до Херсона по Джанкойській трасі.

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Станом на 23:54 29 серпня окупанти формували ще одну колону біля Абдалу у Сімферополі – з важких автомашин, танків, БТР, які прибувають зі сторони Феодосії.

Війна в Україні: актуальні дані

29 серпня в командуванні ЗСУ офіційно заявили про початок контрнаступу військових в Херсонській області. Просування українських сил супроводжується руйнуванням логістики росіян на окупованих територіях.

Україна тримає в тиші успіхи з деокупації районів, а Росія заявляє, що контрнаступ ЗСУ було придушено в той же день ввечері.

Станом на 30 серпня ЗСУ відбили атаки ворога на п'яти напрямках – на Харківському, Слов'янському, Бахмутському, Авдіївському та Південнобузькому. На деяких ділянках під Авдіївкою тривають артилерійські обстріли.

Разом з початком контрнаступу ЗСУ Росія знову вдарила по цивільних в Миколаєві. Вранці, 30 серпня, противник вдарив по Запоріжжю.

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