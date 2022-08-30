У ніч на 30 серпня в бік Херсона з окупованого Сімферополя вирушила колона з 400 армійських вантажівок.
Про це у Facebook повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.
Вантажівки виїхали до Херсона по Джанкойській трасі.
Станом на 23:54 29 серпня окупанти формували ще одну колону біля Абдалу у Сімферополі – з важких автомашин, танків, БТР, які прибувають зі сторони Феодосії.
Війна в Україні: актуальні дані
29 серпня в командуванні ЗСУ офіційно заявили про початок контрнаступу військових в Херсонській області. Просування українських сил супроводжується руйнуванням логістики росіян на окупованих територіях.
Україна тримає в тиші успіхи з деокупації районів, а Росія заявляє, що контрнаступ ЗСУ було придушено в той же день ввечері.
Станом на 30 серпня ЗСУ відбили атаки ворога на п'яти напрямках – на Харківському, Слов'янському, Бахмутському, Авдіївському та Південнобузькому. На деяких ділянках під Авдіївкою тривають артилерійські обстріли.
Разом з початком контрнаступу ЗСУ Росія знову вдарила по цивільних в Миколаєві. Вранці, 30 серпня, противник вдарив по Запоріжжю.