Лінійного контрнаступу з форсуванням Дніпра, на думку експерта, не буде.

Український контрнаступ на півдні буде продовжуватися, де саме - буде несподіванкою для ворога.

Таку думку висловив полковник запасу ЗСУ, речник Генштабу ЗСУ у 2014-2017 роках Владислав Селезньов під час інформаційного телемарафону.

"Те, що на півдні нашої країни контрнаступ буде продовжуватися - це для мене очевидно. Де саме? Це є державна таємниця і думаю, що певною мірою це буде несподіванкою для ворога. Але те, що український контрнаступ буде продовжуватися - це очевидно", - розповів військовий експерт.

Але Селезньов переконаний, що лінійного контрнаступу з форсуванням Дніпра не буде, такий вид бойових дій веде до великих втрат особового складу. Експерт запевняє, що є маса інших асиметричних варіантів розвитку дій українських сил оборони.

Контрнаступ на півдні: головні новини

10 листопада головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що українські війська продовжують наступ у Херсонській області згідно з планом: з 1 жовтня звільнено територію площею майже 1,4 тис. кв. км.

За даними Генштабу ЗСУ, 10 листопада українські захисники звільнили ще 12 населених пунктів на Херсонському напрямку.

11 листопада, у Херсон, що був окупований в перші дні повномасштабної війни, зайшли українські військові.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр уточнила, що наразі українські війська перебувають на підступах до Херсона, у місто зайшли спеціальні підрозділи.

Президент Володимир Зеленський назвав 11 листопада "історичним днем", оскільки Україна повертає Херсон.

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