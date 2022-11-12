Окупаційна адміністрація нібито переїхала з Херсона "тимчасово".

Російська окупаційна адміністрація після звільнення Херсона назвала Генічеськ новою "столицею" окупованої Херсонської області.

Як пише кремлівське видання ТАСС, "адміністрація" виїхала за Херсона "тимчасово".

"Генічеськ було обрано тимчасовою столицею Херсонської області, там знаходяться основні органи влади", - заявив так званий "представник" окупаційної "адміністрації регіону".

Відео дня

Звільнення Херсона

9 листопада Росія оголосила, що відступає з західного берега Дніпра. Виведення військ з Херсона пояснили "маневрами" з метою зберегти боєздатність підрозділів і закріпитися на кращих позиціях. Протягом кількох місяців ЗСУ "кошмарили" окупантів на правобережжі, пошкоджуючи логістичні шляхи ЗС РФ.

11 листопада український президент Володимир Зеленський підтвердив звільнення Херсона і правого берега Херсонської області.

Станом на 11 листопада ЗСУ звільнили від російських окупантів близько трьох тисяч квадратних кілометрів на півдні України. На деяких ділянках тривають пошуки російських військових, що розбіглися.

Вас також можуть зацікавити новини: