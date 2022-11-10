Ганна Маляр заявила, що динаміка війни не може бути щодня однаковою, але бойові дії за інтенсивністю не знижуються.

Збройні сили України поступово просуваються як на сході, так і на півдні України.

"У нас триває поступове звільнення тимчасово окупованих територій, і поступово наші війська просуваються як на сході, так і на півдні. Річ у тому, що більшість чекає таких вибухових новин, так, щоб це було гучно, як було у вересні. Але динаміка війни різна, і вона не може бути щодня однаковою. Зараз просто інша динаміка, інша фаза цих бойових дій. Але бойові дії за інтенсивністю не знижуються. І сьогодні ворог, якщо говорити про схід, там епіцентр їхнього тиску - це Донецька область, але на інших напрямках ми поступово рухаємося у бік звільнення наших територій", - повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі інформаційного телемарафону.

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Коментуючи інформацію про звільнення Снігурівки Миколаївської області, заступник міністра оборони сказала, що Генштаб повідомляє, коли населені пункти вважаються звільненими.

"Що таке звільнення певного населеного пункту? У нас сприймають це, якщо є прапор, якщо військові сфотографували вже прапор в населеному пункті, значить, що ми його звільнили. Але, насправді, остаточно про звільнення можна говорити, коли Збройні сили там закріпились і коли там здійснені стабілізаційні заходи. Тому, тут (у Снігурівці - УНІАН) можна сказати, що якась певна частина дій зроблена, інша частина не зроблена. Тому поки офіційно Генштаб не заявляє, значить, треба розуміти, що остаточно всі дії, які вважаються звільненням, вони не здійснені. Але якщо там вже заносять прапор, значить процес почався", - пояснила Маляр.

Ситуація на фронті: що відомо про успіхи ЗСУ

9 листопада президент України Володимир Зеленський заявив, що зараз на Донеччині - "найбільше протистояння, дуже важливе, там багато вирішується".

Сьогодні, 10 листопада, заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов повідомив, що за добу українські військові на деяких ділянках Луганського напрямку просунулись на відстань до двох кілометрів.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що українські війська продовжують наступ на Херсонщині згідно з планом. Він зазначив, що з 1 жовтня захисники України просунулися в глибину захоплених противником територій на майже 36,5 км та відновили контроль над 41 населеним пунктом.

Крім того, у Генштабі не змогли ані спростувати, ані підтвердити інформацію про так зване виведення окупаційних військ із Херсона.